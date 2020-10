Hannover

Angesichts steigender Corona-Zahlen warnen Niedersachsens Kirchen vor zu rigorosen Gegenmaßnahmen des Staates. Es dürfe nicht wieder dazu kommen, dass Sterbende allein gelassen werden, erklärten die Bischöfe Ralf Meister (evangelisch) und Heiner Wilmer (katholisch) am Montag in einer gemeinsamen Pressekonferenz. „Niemand darf alleine sterben“, sagte Wilmer. Es müsse möglich gemacht werden, dass Geistliche oder nahe Verwandte am Sterbebett stehen dürften. Vor allem alte wie auch junge Menschen seien Opfer des ersten Lockdowns im Frühjahr geworden. Ihre Isolierung dürfe sich trotz wachsender Corona-Zahlen nicht wiederholen.

Nicht wieder in Schockstarre verfallen

Meister und Wilmer stellten eine gemeinsame Erklärung aller Bischöfe Niedersachsens vor. Sie appellieren an die Solidarität aller mit den Schwächsten der Gesellschaft. „Besonders verbunden sind wir mit den alten Menschen, die allein bleiben oder einsam sterben müssen, sowie mit den jungen Menschen, deren Zukunft ein Stück gefährdet ist“, heißt es in der Erklärung. Meister betonte, man habe im Umgang mit der Corona-Gefahr viel gelernt und könne jetzt anders handeln, als noch zu Beginn der Krise, als die Kirchen einfach geschlossen wurden. „Die Kirche hat im März nach Kenntnis der Dinge vernünftig gehandelt – aber das war furchtbar.“

Anzeige

Wilmer sprach von einer „ Schockstarre“, in der sich auch die Kirchen befunden hätten. Er räumte ein, dass die Kirchen zu zurückhaltend gewesen seien. Menschen seien einsam gestorben, und „wir müssen uns fragen, warum wir nicht immer zur rechten Zeit am rechten Ort gewesen sind“. Jetzt müsse man mit den Veranwortlichen Vereinbarungen treffen „zum Schutz des Lebens aber auch zum Schutz der Herzen und Seelen“.

„Ordnungspolitik, die totalitär wird, darf keine Option sein für einen demokratischen Staat“, sagte Meister. Man müsse immer wieder ausloten, wie viel Freiheiten man zugunsten des Lebensschutzes nehmen könne. Im Gegensatz zum Frühjahr sei die Gesellschaft jetzt wesentlich besser gegen die Pandemie gerüstet – etwa mit Schutzkleidung und Masken aber auch mit Wissen, sagte Meister. Im Gegensatz zum Frühjahr müssten die Kirchen dieses Mal offen bleiben – als „Trosträume“ für Besinnung und Gebet. Selbstverständlich werde man darauf achten, Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten. „In der hannoverschen Marktkirche mit 1000 möglichen Plätzen stehen dann nur 186 zur Verfügung“, sagte Meister.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion.

Weihnachtsgottesdienste sollen möglich sein

Für gottesdienstliche Versammlungen gibt es in der derzeit gültigen Corona-Verordnung noch keine Obergrenzen. Meister und Wilmer sind optimistisch, dass trotz der steigenden Corona-Zahlen und Kontaktbeschränkungen Weihnachtsgottesdienste möglich sein werden, allerdings in völlig neuen Formen. „Es wird vielfältiger, kreativer, kürzer und kälter“, sagte der hannoversche Landesbischof. Die Kirche plant derzeit auch viele Außenveranstaltungen. „ Weihnachten ist das Fest der Hoffnung“, sagte sein katholischer Amtsbruder Wilmer. Gerade in diesen Zeiten gebe es ein „Grundrecht auf Hoffnung“.

Neben Meister und Wilmer haben die gemeinsame Erklärung die evangelischen Bischöfe Thomas Adomeit ( Oldenburg), Christoph Meyns ( Braunschweig) und Karl-Hinrich Manzke ( Schaumburg-Lippe) unterzeichnet, die katholischen Bischöfe Franz-Josef Bode ( Osnabrück) und Wilfried Theising ( Münster/ Oldenburg) sowie Martin Heimbucher, Kirchenpräsident der Evangelisch-reformierten Kirche.

Von Michael B. Berger