Hannover

Niedersachsens Landtagspräsidentin Gabriele Andretta ( SPD) hat am Dienstag die AfD-Fraktion offiziell für aufgelöst erklärt. Diese erreicht nach dem erklärten Austritt der Vorsitzenden Dana Guth sowie zweier weiterer Abgeordneter nicht mehr die erforderliche Mindestgröße von sieben Mitgliedern. Zuvor hatte der frühere parlamentarische Geschäftsführer der Fraktion, Klaus Wichmann, die wirksame Auflösung der Fraktion angezweifelt, weil entsprechende Schreiben an den AfD-Fraktionsvorstand fehlten.

Abgeordneten mussten Erklärungen nachreichen

Das hat die Landtagsverwaltung nun übernommen und ließ die drei ausgetretenen Parlamentarier – neben Guth die Abgeordneten Jens Ahrends und Stefan Wirtz – noch einmal gegenüber dem Landtag persönlich sowie schriftlich erklären, dass sie nicht mehr zu der ursprünglichen AfD-Fraktion zählen wollen. Die hatte vor der Spaltung neun Mitglieder – zwei mehr als für die Bildung einer Fraktion nötig sind.

Hat die bisherige AfD-Fraktion gemeinsam mit zwei weiteren Abgeordneten verlassen: Die frühere Vorsitzende Dana Guth. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Die drei Ausgetretenen hätten mitgeteilt, dass die übrigen Vorstandsmitglieder „nichts unversucht ließen, den Eingang der Willenserklärungen zu verzögern beziehungsweise zu verhindern“, teilte die Landtagsverwaltung am Dienstag mit. Daraufhin sprach Andretta, die zuvor die Landtagsjuristen um Rat gefragt hatte, ein Machtwort. Mit Blick auf die nächste Ältestenratssitzung am Mittwoch und anstehende Auszahlungen sei eine Klärung dieser Frage unerlässlich gewesen. Schließlich liege es in ihrer Verantwortung, die Handlungsfähigkeit des Parlaments und die rechtmäßige Besetzung seiner Gremien sicherzustellen, erklärte die Präsidentin.

Fraktionszuschüsse von 100.000 Euro verloren

Mit dem Entzug des Fraktionsstatus verliert die AfD monatliche Zuschüsse von 100.000 Euro sowie Räume und technische Ausstattung. Auch eine Reihe parlamentarischer Rechte gehen verloren.

Guth hatte die Fraktion verlassen, nachdem sie kürzlich auf dem Landesparteitag der AfD in Braunschweig den Machtkampf mit dem Bundestagsabgeordneten Jens Kestner um den Parteivorsitz verloren hatte. Kestner zählt zu den Anhängern des aufgelösten, rechten „Flügels“ der AfD. Kestner will nun seinerseits Guth aus der Partei werfen.

Von Michael B. Berger