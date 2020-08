Hannover

Trotz steigender Infektionszahlen und Rückschlägen in anderen Bundesländern hält Niedersachsen an seinen Plänen für einen Schulneustart fest. Nach den Sommerferien sollen alle Schülerinnen und Schüler wieder in voller Klassenstärke gemeinsam unterrichtet werden, Mindestabstand und eine Maskenpflicht im Klassenzimmer soll es nicht geben. Das teilte Kultus-Staatssekretärin Gaby Willamowius am Freitag allen Schulleitern in einem Brief mit. „Das ist nah an dem, was man von vor der Corona-Zeit kennt“, erläuterte ein Sprecher des Ministeriums.

Lesen Sie auch: Liveticker zum Nachlesen: So plant das Land den Neustart

Anzeige

Bereits vor den Sommerferien hatte das Ministerium drei Szenarien für den Schulstart am 27. August vorgestellt. Das optimistischste Szenario A greift nun. Danach werden die Kinder und Jugendlichen in feste Lerngruppen eingeteilt. Wenn die Schüler auf den Fluren und dem Pausenhof dann doch auf Mitschüler aus anderen Gruppen treffen, müssen sie Mund und Nase bedecken und einen Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten. Ganztagsangebote sollen möglich sein, der Pflichtunterricht hat aber Vorrang vor Zusatzangeboten und Arbeitsgemeinschaften. Die allgemeinen Hygieneregeln müssen eingehalten werden.

Weitere HAZ+ Artikel

Ein Plakat weist auf die Maskenpflicht in der Berufsbildenden Schule in Rheinland-Pfalz hin. Quelle: dpa

Gleichwohl bleibt das Ministerium vorsichtig bei der Bewertung des Infektionsgeschehens. „Wir müssen uns darauf einstellen, dass es aufgrund lokaler oder regionaler Infektionsherde zeitweise notwendig sein kann, den Präsenzunterricht wieder einzuschränken. Dies kann Regionen, aber auch einzelne Klassen treffen“, schrieb Willamowius an die Schulleiter. Damit würde dann abgestuft die Szenarien B mit einem Wechsel aus Fern- und Präsenzunterricht und im schlechtesten Fall das Szenario C mit Schulschließungen wie zu Beginn der Corona-Epidemie Ende März greifen. „Wir gehen jedoch nach gegenwärtiger Beurteilung des Infektionsgeschehens in Niedersachsen nicht von der Notwendigkeit einer erneuten landesweiten Schulschließung aus“, betonte Staatssekretärin Willamowius.

Lesen Sie auch: Nach den Sommerferien: Schülertransport mit Maske – sonst alles wie immer

Die Bildungsgewerkschaft GEW und der Philologenverband reagierten zurückhaltend positiv auf die Pläne. „Wir unterstützen das Vorhaben, möglichst viel Präsenzunterricht zu erteilen“, sagte der Vorsitzende der Philologen, Horst Audritz. Ähnlich äußerte sich der Landesgeschäftsführer der GEW, Rüdiger Heitefaut. Den Verzicht auf Masken im Unterricht und das Festhalten an der Ganztagsbetreuung befürworten beide Verbände.

GEW und Philologen sind aber pessimistischer bei der Beurteilung des Infektionsgeschehens. „Der baldige Eintritt des Szenarios B ist nach derzeitiger Entwicklung sehr wahrscheinlich.“ Audritz forderte, alle 80.000 Lehrkräfte noch vor dem Schulstart auf das Virus zu testen.

Horst Audritz, Vorsitzender des Philologenverbands, forderte, alle 80.000 Lehrkräfte noch vor dem Schulstart auf das Virus zu testen. Quelle: Moritz Frankenberg

Auch an der Unterrichtsversorgung – selbst wenn nur der Pflichtstoff erteilt wird – gibt es Zweifel. Deren Schutz von Lehrerin in Risikogruppen müsse Priorität haben, forderte Heitefaut – die GEW schätzt, dass 6 bis 8 Prozent der Lehrer das Recht hätten, zu Hause zu bleiben. Weniger würden das vermutlich in Anspruch nehmen. Nach Angaben des Ministeriums waren vor den Sommerferien sogar 19 Prozent der Lehrkräfte von der Präsenzpflicht befreit – entweder weil sie oder enge Angehörige zu einer der Risikogruppen gehören, aber auch aus anderen Gründen wie Schwangerschaften. „Schon vor Corona gab es zu wenig Lehrkräfte“, sagte Heitefaut. „Wenn nur ein bis zwei Lehrer an einer Schule fehlen, wird unterricht ausfallen“, warnte Audritz.

Von Karl Doeleke