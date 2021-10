Hannover

Niedersachsens bisherige Klimaschutzpläne werden womöglich noch in dieser Wahlperiode verschärft. Umweltminister Olaf Lies (SPD) will ein neues Klimagesetz verwirklichen, das dem Land ehrgeizigere Ziele setzt als bislang. Auch die CDU zeigt sich gesprächsbereit.

„Wir müssen zum Beispiel sehr viel stärker als bisher angedacht war, in landeseigene Immobilien investieren, um als Land voranzugehen“, sagte Lies der HAZ. Das bisherige, erst im Dezember 2020 verabschiedete Klimagesetz nannte Lies „ambitioniert, aber nicht grade über-ambitioniert“. Es müsse konkretisiert werden.

Verfassungsgericht zwingt zum Handeln

Lies betonte, es bestehe schon deshalb Handlungsbedarf, weil das Bundesverfassungsgericht unmissverständlich eine konkretere Klimagesetzgebung verlange. Das höchste deutsche Gericht hatte im März den Gesetzgeber verpflichtet, spätestens bis zum 31. Dezember kommenden Jahres konkrete Ziele für die Minderung klimaschädlicher Emissionen vorzugeben, damit die Verminderung der Treibhausgase nicht zu Lasten kommender Generationen auf den Zeitpunkt nach 2030 verschoben wird. „Da wollen wir als Land natürlich unseren Teil beitragen. Wir wollen auch kein Landesgesetz haben, das hinter die künftigen Vorschriften des Bundes zurückfällt“, sagte der niedersächsische Umweltminister.

Ein Thema sei in der Regierungskoalition mit der CDU in Hannover schon angesprochen worden: die Verpflichtung, auch bei privaten Neubauten Fotovoltaik aufs Dach zu setzen. „Wir müssen natürlich auch als Land mit gutem Beispiel vorangehen und in unsere eigenen Immobilien wie auch die eigenen Fahrzeuge investieren“, sagte der SPD-Politiker. Dies sei angesichts steigender Energie- und Baukosten auch wirtschaftlich geboten. „Wenn wir jetzt nicht forciert investieren, wird es am Ende teurer für das Land – und für die Steuerzahlerinnen und -zahler.“ Wieviel das Land in den kommenden Jahren investieren müsse, sagte der Minister indes nicht.

Intelligente ÖPNV-Angebote auch für das flache Land

Ein weiteres Mittel für mehr Klimafreundlichkeit sei eine Stärkung des Öffentlichen Personennahverkehrs, vor allem auf dem flachen Land. „Hier brauchen wir eine höhere Qualität und Quantität. Ein Zwei-Stunden-Takt im ländlichen Raum ist kein ernsthaftes Angebot.“ Vielmehr müssten neben der Einführung einer Mindesttaktung intelligentere Modelle für On-Demand-Verkehre, Sammeltaxis oder auch Bürgerbusse erprobt und zukünftig schrittweise flächendeckend angeboten werden.

Das Land müsse zudem bei der Förderung von Unternehmen stärker darauf achten, ob Subventionen aktiv zum Klimaschutz beitragen, so der Umweltminister. Dies könnten auch intelligente technische Lösungen der Unternehmen zur Folge haben. Schärfere Beschränkungen sollte man auch beim gesetzlich erlaubten Verbrauch von Flächen einführen. Hierzu müsste das Naturschutzgesetz angefasst werden.

Lies will seine Überlegungen noch in diesem Jahr ins Kabinett bringen und das Klima-Folgengesetz Anfang kommenden Jahres in den Landtag bringen. „Wir müssen sehen, dass wir uns da nicht im kleinsten gemeinsamen Nenner verlieren, sondern einen wirklich großen Schritt nach vorn machen, denn die Zeit drängt.“

CDU spricht von ehrgeizigem Zeitplan

Der umweltpolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, Martin Bäumer, bezeichnete Lies’ Vorhaben als „von den Zeitabläufen her sehr ehrgeizig“. Die Wahlperiode endet in knapp einem Jahr. „Dass wir in allen Bereichen Konkretisierungsbedarf bei der Erreichung der Klimaziele haben, ist unstrittig“, sagte Bäumer. Man müsse nun in einer zweiten Runde aber konkret darstellen, was man vorhabe und was das koste. Das sei noch nicht geschehen. „Dann werden wir uns das anschauen“, sagte Bäumer.

Das vor knapp einem Jahr verabschiedete Klimagesetz ist sehr allgemein geblieben, was heftige Kritik der Opposition auslöste. Es gibt vor, das Niedersachsen bis 2050 klimaneutral sein soll.

Von Michael B. Berger