Herr Witthaut, es heißt, auch der niedersächsische Verfassungsschutz prüfe, ob man die AfD als Ganze beobachten solle und nicht nur einzelne Teile wie die Junge Alternative, die 2018 als Beobachtungsobjekt eingestuft wurde.

Das habe ich auch gelesen, kann ihnen entsprechende Meldungen aber weder bestätigen noch dementieren. Sie können davon ausgehen, dass der Verfassungsschutz Niedersachsen seiner Aufgabenwahrnehmung im Rahmen seiner gesetzlichen Verpflichtung nachkommt.

Dann frage ich grundsätzlich. Wie arbeitet Ihre Behörde?

Grundsätzlich ist es so, dass wir uns im Gegensatz zur Polizei in einem abstrakten Bereich bewegen. Die Polizei reagiert auf konkrete Gefahren, wir hingegen sind ein Frühwarnsystem und sammeln zunächst Informationen über Gruppen und Einzelne, die möglicherweise die Verfassung gefährden könnten.

Wann springt das Frühwarnsystem an, grundsätzlich?

Da gibt es drei unterschiedliche Möglichkeiten. Da ist zum einen die sogenannte Verdachtsgewinnungsphase. In dieser Phase sammeln wir Informationen aus öffentlich zugänglichen Quellen, die auf gewisse Anhaltspunkte auf verfassungsfeindliche Tätigkeiten oder Bestrebungen hinweisen – also das, was etwa in der Zeitung steht, was in einer Rede geäußert wird. Die nächste Stufe ist die Bestimmung zu einem Verdachtsobjekt. Wir wissen dann schon, dass es etwa Äußerungen gibt, die die Sicherheit unseres Landes gefährden könnten, die möglicherweise volksverhetzend sind oder bestimmte Bevölkerungsgruppen diskriminieren. Da können wir schon gezielter einzelne Personen anschauen. Und dann kommt die Bestimmung zu einem Beobachtungsobjekt. Wenn diese eine erhebliche Bedeutung aufweist, dürfen wir besondere nachrichtendienstliche Mittel einsetzen, also planmäßig eine Person oder Partei beobachten – wenn dies von der G-10-Kommission des Landtages genehmigt wird.

Kassels Regierungspräsident Walter Lübcke: Nach der Ermordung Lübckes hat sich die Tonlage unter den Rechten verschärft, hat Verfassungsschutzpräsident Witthaut festgestellt. Quelle: Uwe Zucchi/dpa

Der Bundesverfassungsschutz hat ja zu Anfang des Jahres die Bundes-AfD zum Prüffall erklärt. Liefern Sie da zu?

Wir machen unseren Job und erfüllen unseren gesetzlichen Auftrag. Im Übrigen verweise ich auf meine erste Antwort.

Was ist in der dritten Phase möglich, wenn eine Aktivisten, eine Gruppe oder eine Partei unter Beobachtung stehen? Was können Sie da einsetzen?

Wir dürfen die uns gesetzlich zur Verfügung stehenden nachrichtendienstlichen Mittel im Rahmen der Verhältnismäßigkeit einsetzen. Wir dürfen zum Beispiel Personen observieren, wir dürfen wir Objekte mit Video überwachsen und auch andere Quellen nutzen wie Vertrauenspersonen. Es gibt in allen Phänomenbereichen Beobachtungsfälle, also bei Rechts- und Linksextremisten sowie Islamisten.

Wie hoch schätzen Sie die Bedrohung durch rechtsextremistische Kreise ein?

Die Szene ist in den letzten Jahren zunehmend heterogener und damit unberechenbarer geworden. Es gibt da sehr unterschiedliche Facetten, von losen Zusammenschlüssen, kleinen Gruppen, die sich gegründet haben, bis hin zu Einzeltätern. Dann gibt es die aus anderen Bundesländern nach Niedersachsen hineinwirkenden Gruppierungen, die ihren Ursprung häufig zunächst im Netz haben. Dann gibt es etwa die wachsende Kampfsportszene. Dann gibt es auch Fälle, wo Menschen sich selbst radikalisieren, wie es offenbar beim Attentäter auf den hessischen Regierungspräsidenten Walter Lübcke der Fall war.

Zur Person Bernhard Witthaut (64) ist seit Anfang des Jahres Präsident des niedersächsischen Verfassungsschutzes. Er löste Maren Brandenburger ab, die nach der Enttarnung eines V-Mannes gehen musste. Witthaut wurde 1955 in Hagen am Teutoburger Wald geboren. Er war Polizeibeamter und von 2013 bis 2019 Polizeipräsident in Osnabrück. Zuvor war Witthaut, SPD-Mitglied und gewerkschaftlich sehr aktiv, Bundesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei, davor auch Landesvorsitzender.

Wo liegt die Grenze zwischen Rechtspopulismus und Rechtsextremismus? Oder ist der Übergang eher fließend?

Eine klar wissenschaftlich definierte Grenzziehung liegt hier nicht vor. Das ist ein Übergang im Graubereich. Früher hat man bestimmte Dinge nur gedacht – ein Vorgang, bei dem man sich sagen könnte, nun ja, die Gedanken sind frei. Aber dann kam eine nächste Phase, in der das früher nur Gedachte öffentlich gesagt wurde, im Internet, in Chatrooms, in Graubereichen. Dieses Darüber-Reden kann schon in den extremistischen Bereich führen. Denn auch Worte können Tatwerkzeuge sein. Worte können gefährlich werden, zumal, wenn sie immer wieder wiederholten werden. Sie können langfristig eine ganze Gesellschaft verändern. Wir haben das nach der Ermordung Walter Lübckes auch in Niedersachsen erlebt, wenn Drohungen ausgestoßen werden: ,Erst Walter, dann du.‘ Rechtspopulisten nutzen diesen Freiraum, der von ihnen geschürte Hass kann in den Extremismus führen.

Nun hört man von Rechtsextremisten immer wieder, die große Gefahr gehe von Linksextremisten aus...

Dass jede Seite versucht, der anderen Seite etwas in die Tasche zu zaubern, ist ein altbekanntes Schauspiel, von dem ich wenig halte. Natürlich dürfen wir den Linksextremismus nicht aus den Augen verlieren. Wie gefährlich er sein kann, haben vor allem die gewalttätigen Ausschreitungen im Zusammenhang mit dem G20-Gipfel von Hamburg 2017 gezeigt.

Randalierer beim G20-Gipfel in Hamburg: „Wir dürfen auch den Linksextremismus nicht aus den Augen verlieren.“ Quelle: Daniel Bockwoldt/dpa

Um den Islamismus scheint es etwas ruhiger geworden. Oder täuscht das und hat sich nur der mediale Fokus etwas auf den Bereich des Rechtsextremismus verschoben?

So ist es, auf jeden Fall hat sich die öffentliche Berichterstattung und damit der Fokus der Gesellschaft auf den Rechtsextremismus verlagert. Das bedeutet aber im Umkehrschluss nicht, dass damit die Gefahren, die vom Islamistischen Terrorismus bzw. vom Islamismus insgesamt ausgehen, abgenommen haben. Das muss ich klar verneinen! Vielmehr steht die Bundesrepublik Deutschland weiterhin im Fokus islamistischer Terroristen, sodass eine ernst zu nehmende Bedrohungslage, mit einem jederzeit zu realisierenden Anschlagsrisiko, auch für Niedersachsen vorliegt. Die Sicherheitsbehörden müssen deshalb bestmöglich vor der direkten Bedrohung durch den Extremismus schützen.

Hat sich mit dem Verbot des Moscheevereins in Hildesheim die Lage nicht entschärft?

Das Verbot des Deutsch-Islamischen-Kulturvereins in Hildesheim war sehr wichtig und richtig. Aber auch nach dem Verbot der Moschee des DIK Hildesheim im März 2017 gibt es ein salafistisches Personenpotenzial vor Ort. Teilweise sind gewisse Wanderungsbewegungen von Personen aus dem ehemaligen DIK-Umkreis, die jetzt andere Objekte in Niedersachsen aufsuchen, festzustellen. Die Sicherheitsbehörden beobachten deshalb intensiv die weiteren Entwicklungen. Grundsätzlich hat das Verbot aber zumindest zu einer vorübergehenden Schwächung des Aktionspotenzials geführt, da der dschihadistisch-salafistischen Szene in Niedersachsen ein örtlicher Anlaufpunkt fehlt.

Wie steht es um die Rückkehrer aus dem syrischen Kriegsgebiet, wie viele haben Sie in Niedersachsen im Fokus?

Zwischenzeitlich sind 39 der 85 ausgereisten Islamisten aus Niedersachsen zurückgekehrt. Dazu kommen noch 18 Minderjährige, die mit ihren Eltern oder nur einem Elternteil bzw. anderen Verwandten zurückgekehrt sind. In jedem Einzelfall wird ein individuelles Maßnahmenkonzept repressiver und präventiver Art erarbeitet. Hierbei muss berücksichtigt werden, dass es sich bei den Rückkehrern um eine äußerst heterogene Personengruppe handelt. Besondere Herausforderungen ergeben sich dabei immer, wenn Kinder und Jugendliche betroffen sind.

Was ist für sie als Verfassungsschutzpräsident derzeit die größte Herausforderung?

Da will ich nicht einen Bereich herausnehmen, neben den genannten Bereichen gibt es noch die Wirtschaftsspionage, etwa durch China oder Russland. In den letzten Monaten hat uns tatsächlich etwas stärker der Rechtsextremismus beschäftigt, aber das ist eine Momentaufnahme.

Grüne fordern Beobachtung Niedersachsens Grüne fordern eine Beobachtung der AfD durch den Verfassungsschutz. Die AfD als Prüffall einzustufen, wäre ein erster Schritt zur Beobachtung, sagt Fraktionschefin Anja Piel. Sie findet einen solchen Schritt sogar überfällig, denn die Partei habe vor wenigen Wochen „mit einer Demonstration voller Hetze und Hass“ ihre bürgerliche Maske fallen lassen. So sieht es auch Ulrich Watermann von der SPD. Auf der Demonstration am Tag der Offenen Tür des Landtages sei die AfD „mit drei bekannten Neonazis“ durch die Stadt marschiert. „Seitdem gibt es ein Umdenken unter allen anderen Landtagsfraktionen bezüglich der AfD“, sagt Watermann. FDP-Chef Stefan Birkner findet, dass die AfD in den letzten Monaten radikaler und extremer aufgetreten sei, besonders am Tag der Offenen Tür. „Wenn das stilbildend ist, bewegt es sich in Richtung Extremismus.“ Klar sei, dass sich AfDler als Grenzgänger präsentierten. Da könnte eine Prüfung, ob nur Einzelgänger oder die gesamte Partei extremistisch sei, angebracht sein. Ähnlich argumentiert auch der ehemalige Innenminister Uwe Schünemann ( CDU): „Der jüngste Auftritt außerhalb des Landtages zeigt, dass sie durchaus in die rechtsextreme Ecke abrutschen.“ Wenn der Flügel um Björn Höcke beginne, auch die niedersächsische AfD zu dominieren, dann wäre sie zweifelsfrei rechtsextrem. Die AfD selbst weist zurück, eine rechtsextremistische Partei zu sein. Wenn Innenminister Boris Pistorius den Verfassungsschutz einschalte, instrumentalisiere er ihn für parteipolitische Zwecke, meint Klaus Wichmann, Parlamentarischer Geschäftsführer der AfD. Es gehe der SPD nur darum, „einen lästigen Mitbewerber auszuschalten“. Man werde den Ausschuss für Verfassungsschutz fragen, um welche Vorwürfe es gehe und rechtliche Schritte prüfen.

Mehr zum Thema

Medienbericht: Verfassungsschutz nimmt AfD in Niedersachsen ins Visier

Koalition: AfD in Niedersachsen ist rechtsextrem

Kampf gegen Neonazis: Pistorius fordert Frühwarnsystem

Verfassungsschutz akzeptiert Urteil zum „ Prüffall AfD“

AfD: Verfassungsschutz nimmt Partei intensiver in den Fokus

Von Michael B. Berger