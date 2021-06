Hannover

Niedersachsens Wirtschaft fordert nach der Corona-Krise ein Umdenken in der staatlichen Geldausgabepolitik. So brauche es gerade jetzt „energische, steuerpolitische Signale für mehr Investitionen, um zu zeigen, dass es nach der Krise weitergeht“, sagte der Hauptgeschäftsführer der Metall-Arbeitgeberverbände, Volker Schmidt, in einer Anhörung des Corona-Ausschusses des Landtages. Statt Konjunkturmaßnahmen nach dem Gießkannenprinzip zu verteilen, sollten gezielte steuerliche Anreize geschaffen und Abgaben verringert werden.

Kein Verständnis für die Solidarabgabe

Schmidt sagte, dass viele Konjunkturmaßnahmen von Bund und Land geholfen hätten, während der Pandemie die Wirtschaft zu stabilisieren, etwa das Kurzarbeitergeld. So hätten in einer Konjunkturumfrage 2021 von Niedersachsenmetall, an der mehr als 820 Unternehmen mit 245.000 Beschäftigten teilnahmen, 80 Prozent das Kurzarbeitergeld als sehr positiv bewertet. Doch jetzt sollten fiskalische Akzente gesetzt werden.

Schmidt nannte etwa die vollständige Abschaffung des Solidaritätszuschlags für Personen- und Kapitalgesellschaften und die Umlage für erneuerbare Energien. Auch müssten die Wertgrenzen für Sofortabschreibungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern von 800 auf 1500 Euro erhöht werden.

Lesen Sie auch Niedersachsen-Monitor: Corona lässt Wirtschaft schrumpfen

„Wir brauchen ein Moratorium von staatlich motivierten Belastungen der Wirtschaft“, meint auch Volker Müller, Hauptgeschäftsführer der Unternehmerverbände Niedersachsen. Ähnlich wie Schmidt kritisiert Müller das neue Lieferkettengesetz des Bundes: „Damit ist der niedersächsische Mittelstand schlicht überfordert.“

DGB will Milliardenfonds

Demgegenüber erklärte der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB), nötig seien jetzt keine Ad-hoc-Maßnahmen, die vor allem die Angebotsseite in den Blick nehmen, sondern ein „ganzheitlich, solidarischer Aufbruch“. DGB-Chef Mehrdad Payandeh erinnerte an den von den Gewerkschaften geforderten milliardenschweren Niedersachsen-Fonds. Er könne helfen bei der „sozial-ökologischen Transformation“.

Von Michael B. Berger