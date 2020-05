Hannover

Manche ziehen sich zurück und sind dann weg und kommen nie wieder. So ist das meist in der Politik. Manche bleiben im Gedächtnis oder im Gespräch, weil für sie die Politik nicht alles gewesen ist, sondern sie über das bloße Amtieren hinaus etwas zu sagen hatten. So einer ist Rolf Wernstedt, Sozialdemokrat, lange Jahre Kultusminister in Niedersachsen, Lehrer, Landtagspräsident, Universitätsprofessor. Ein Gelehrter in der an Intellektuellen nicht überaus reichen niedersächsischen SPD. Am Mittwoch wird Wernstedt 80 Jahre alt. Wenn es das Wetter gut mit ihm meint, kann er mit Ehefrau und seinen beiden Töchtern im Garten feiern, natürlich mit Abstand. Die „große“ Geburtstagsfeier wird ins kommende Jahr verschoben.

Arbeit an einem Buch über seine Jugendjahre

Kürzlich hat die Evangelische Akadamie Loccum ein Buch herausgebracht, dass die Spannbreite Wernstedts zeigt, der als Kultusminister – ein eigentlich ziemlich überkommener Titel – auch Religionsminister war. „Der Mensch lebt nicht vom Brot allein“, heißt sein Titel – ein Zitat aus der Bibel, die der junge Wernstedt vermutlich weniger intensiv studiert hat als den alten Karl Marx. Auch der hat ihm wohl mitgegeben, dass es trotz aller Bemühungen der „Basis“ ohne „Überbau“ nicht geht. Entbehrungen und Zumutungen halte der Mensch nur aus, wenn er eine Idee von der Zukunft habe, eine Zuversicht, hat Wernstedt selbst formuliert. Derzeit schreibt er, dem die Corona-Tage noch mehr Zeit zum Reflektieren gegeben haben, ein neues Buch über seine Jugend in der DDR, den Neuanfang in Niedersachsen, über Irrungen und Wirrungen. „Zwischen den Zeiten“, soll es heißen.

Zweimal das Abitur gemacht

Von 1990 bis 1998 war Wernstedt, der seit 1974 im Landtag saß, Kultusminister, hat als Denker pragmatisch handeln und in Zeiten knapper Kassen auch Lehrerstellen streichen müssen, was ihm im Grunde gegen den Strich ging. Dass ausgerechnet in seine Zeit als Vorsitzender der Kultusministerkonferenz die heftig umstrittene Rechtschreibreform fiel, war auch kein Grund zur Freude – zumal den in der DDR Aufgewachsenen die Bildungsthemen des langsam sich vereinigenden Deutschlands wesentlich mehr interessierten. Wernstedt hat übrigens zweimal das Abitur ablegen müssen: einmal im Osten und dann, in den Westen übergesiedelt, noch einmal dort. Geschadet hat es wohl kaum, wenn man heute seine Aufsätze liest. Von 1998 bis 2003 ist er Landtagspräsident gewesen, ein Schöngeist im Leineschloss, danach hat er als Präsident des Volksbundes der Kriegsgräberfürsorge gezeigt, dass man auch die Erinnerungsarbeit modernisieren kann. Und Seminare an der Uni Hannover hat er noch gegeben, bis vor fünf Jahren. Es waren lebhafte Veranstaltungen mit anregenden Diskussionen.

„Unter den Helden der Weltgeschichte sind mehr Lügner als Tugendhafte“, hat Wernstedt in einem Aufsatz notiert. So gesehen taugt der humanistisch ausgeprägte Denker nicht zum Helden. Politiker und Lehrer würde er auch heute jederzeit wieder werden, sagt er. Aber das ganze politische Personal könnte nach seinem Geschmack schon „philosophischer“ werden, also etwas mehr über den Tellerrand schauen. Und „eine Biografie“ sollte auch jeder haben, der in die Politik geht – also einen ordentlichen beruflichen Hintergrund.

Das Gute an der Krise

In der Corona-Krise sieht Wernstedt übrigens etwas Positives: den Zwang, alte Konzepte zu überdenken, in der Touristik, in Fragen der Mobilität. „ Digitalisierung, so schön sie ist, ersetzt nicht das Denken“, sagt der frühere Kultusminister. Und wenn die Schüler in Sachen Technik schon schlauer seien als ihre Lehrer, zwänge dies doch die Pädagogen, mit breitem Wissen und Ideen zu überzeugen. „Auch sie müssen in gewisser Weise philosophischer werden“, sagt er. Und das lassen wir so stehen.

Von Michael B. Berger