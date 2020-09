Hannover

Der mehrwöchige Lockdown im März und April sowie die Schließung von Schulen haben die Besetzung von Lehrstellen in Niedersachsen verzögert – mehr als vier Wochen nach Beginn des Ausbildungsjahres gibt es noch 14.500 freie Ausbildungsplätze. „Der Endspurt in den Ausbildungsmarkt ist um bis zu acht Wochen verschoben“, schätzt Volker Müller, Hauptgeschäftsführer der Unternehmerverbände Niedersachsen (UVN). Wie die Nachfrage der HAZ bei Arbeitsmarktexperten sowie Handwerkskammern und Unternehmerverbänden ergab, kommt es derzeit aber zu einem deutlichen Nachholeffekt.

Unternehmen sind optimistischer

„Die niedersächsischen Unternehmen sind aktuell optimistischer als noch im Juni. Sie haben ihre Einstellungsverfahren nachgeholt und sind weiter intensiv im Einstellungsprozess. Wenn sich die Corona-Lage in Niedersachsen nicht verschärft, sind wir zuversichtlich, dass die Corona-Effekte am Markt verschwinden“, sagt Maike Bielfeldt, Hauptgeschäftsführerin der Industrie- und Handelskammer Niedersachsen.

So sei zwar die Zahl der abgeschlossenen IHK-Ausbildungsverträge per Ende August in Niedersachsen im Vergleich zum Vorjahr um 14 Prozent zurückgegangen, doch seien die Unternehmen bei der letzten Ausbildungsumfrage noch von einem Minus von mehr als 20 Prozent ausgegangen. „Wichtig ist jetzt, dass alle Bewerberinnen und Bewerber, die noch keinen Ausbildungsplatz haben, diese große Chance ergreifen und sich auf die freien Stellen bewerben.“

Auch das Handwerk sucht noch Azubis

Auch die Handwerkskammer Hannover berichtet von vielen freien Lehrstellen in ihrem Bezirk, davon 429 allein in der Region Hannover. „Aktuell bieten unsere Mitgliedsbetriebe in unserer Lehrstellenbörse rund 600 Ausbildungsplätze an. Statistisch betrachtet haben wir in der Region für jeden Bewerber auch einen freien Ausbildungsplatz“, sagt Carl-Michael Vogt, Vize-Hauptgeschäftsführer der Kammer. „Aber jetzt müssen alle – auch die Eltern - mobilisiert und aktiv werden. Wir müssen bis zur letzten Minute daran arbeiten, Angebot und Nachfrage zueinander bringen.“ Im Handwerk können Ausbildungsverträge noch bis zum 31. Oktober geschlossen werden. Gesucht werden nach Angaben der Kammer etwa Anlagenmechaniker, Elektroniker, KfZ-Mechatroniker, Maler und Lackierer, Frisöre und auch Hörgeräteakustiker.

Es finden noch viele Bewerbungsgespräche statt

„Coronabedingt findet die Ausbildungsvermittlung in diesem Jahr deutlich länger statt als in den Vorjahren“, bestätigt Anja Schmiedecke, Sprecherin der Bundesagentur für Arbeit in Niedersachsen. „Wir sind etwa einen Monat hinter den Abläufen hinterher, weil Ausbildungsmessen und Schulbesuche nicht stattgefunden haben.“ Die Berufsberater berichteten, dass derzeit auch nach dem üblichen Ausbildungsbeginn zum 1. August viele Gespräche zwischen Bewerbern und Betrieben vermittelt würden. „Auch nach dem offiziellen Start des Ausbildungsjahres werden noch viele Verträge geschlossen.“

Nach Angaben der Bundesagentur hatten sich im August für das neue Ausbildungsjahr 47.900 Bewerber in Niedersachsen gemeldet (10 Prozent weniger als im Vorjahr), davon seien zuletzt noch 10.600 unversorgt geblieben (8,5 Prozent mehr als im Vorjahr). Zugleich hatten die Betriebe 51.700 Ausbildungsplätze (ein Minus von 6,7 Prozent) gemeldet, davon seien im August noch 14.500 Plätze unbesetzt, ein Prozent mehr als im Vorjahr. „Auf 100 Bewerber kommen 136 Stellen“, ergänzen die Unternehmerverbände. Hinzu kommt, dass in diesem Jahr wegen der Rückkehr zu G9 in Niedersachsen deutlich weniger Abiturienten auf den Ausbildungsmarkt strömen.

Von Michael B. Berger