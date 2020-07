Norden

Ein 58-jähriger Mann kam bei einem Brand in der Norder Ubbo-Emmius-Klinik am Montagmorgen ums Leben. Der mit schwersten Verletzungen geborgene Mann verstarb am Abend in einer Klinik in Groningen.

Wie es zu dem Brand kam, ist unklar. Nach bisherigen Erkenntnissen ist das Feuer im Bereich der psychiatrischen Station des Krankenhauses in einem Patientenzimmer ausgebrochen. Ein 90 Jahre alter Patient musste vorübergehend vorsorglich auf die Intensivstation des Krankenhauses verlegt werden.

Zwei Patienten geflüchtet

Die gesamte Station musste evakuiert werden. Einige Patienten wurden im Norder Krankenhaus und andere im Emder Krankenhaus untergebracht. Zwei Patienten nutzten die Evakuierungsmaßnahmen, um das Krankenhaus eigenmächtig zu verlassen. Von ihnen gehe allerdings keine Gefahr aus. Der Sachschaden dürfte im fünfstelligen Bereich liegen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

