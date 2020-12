Nordhorn

Ein wohl leicht verletzter Wolf ist am Dienstag in der Innenstadt von Nordhorn nahe der niederländischen Grenze herumgelaufen. „Wir hatten zahlreiche Sichtungen“, sagte ein Polizeisprecher. Der Wolf habe mehrere Grundstücke passiert. Am Nachmittag folgten dann Polizisten und ein Wolfsberater dem lahmenden Tier. Zunächst zogen sie in Betracht, den Wolf zu betäuben und einzufangen. „Irgendwann lief er dann aber in strammem Galopp weg“, sagte der Polizeisprecher.

Er sei in Richtung eines Truppenübungsplatzes der Luftwaffe verschwunden, der auch ein Wolfsrevier ist. Laut Polizei war das Tier möglicherweise angefahren worden und berappelte sich dann aber wieder. In der Vergangenheit seien keine Wölfe in Nordhorn aufgetaucht. „Das heute war außergewöhnlich“, betonte der Sprecher.

Von RND/lni