Hannover

Fahrgäste der Nordwestbahn müssen sich in den kommenden Tagen auf erhebliche Probleme einstellen. Wegen Personalengpässen fallen nach Angaben des Unternehmens am Freitag zahlreiche Züge im Bereich der Regio-S-Bahn Bremen/Oldenburg aus. Betroffen sind die Strecken zwischen Bremen-Farge und Verden, Bremerhaven-Lehe und Twistringen, Bremen und Bad Zwischenahn sowie die Strecke von Bremen nach Nordenham. Auch am Wochenende kann es zu Ausfällen kommen.

In der Vergangenheit hatte die Nordwestbahn immer wieder für Schlagzeilen gesorgt, nachdem wegen fehlender Lokführer auf zahlreichen Strecken Züge ausgefallen waren. Ende 2018 fiel auf einigen Linien zeitweise sogar jeder zweite Zug aus. Wie der NDR berichtet hat die Nordwestbahn nicht nur mit dem Krankenstand zu kämpfen. Hauptproblem sei vielmehr, dass sechs Prozent der Nordwestbahn-Lokführer von anderen Unternehmen abgeworben worden seien, heißt es in dem Bericht.

Das Osnabrücker Unternehmen übernimmt die S-Bahn in Hannover. Die Nordwestbahn hatte die DB-Regio in dem Vergabeverfahren beim Preis ausgestochen. Gegen die Vergabeentscheidung legte die DB-Regio Beschwerde ein, zog diese später aber wieder zurück. Die Beschwerde verzögerte allerdings den Zeitplan der Nordwestbahn: Statt Ende 2021 betreibt sie die S-Bahn vermutlich erst ab Mitte 2022.

Von RND/frs