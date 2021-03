Northeim/Göttingen/Einbeck

Ein bereits einschlägig vorbestrafter Sexualstraftäter aus Northeim muss sich erneut vor Gericht verantworten. Der 37-Jährige, dessen Strafe aus dem Jahr 2018 zur Bewährung ausgesetzt wurde, soll im vergangenen Sommer versucht haben, zwei Jungen im Alter von acht und elf Jahren in seine Gewalt zu bringen, um anschließend sexuelle Handlungen an ihnen vorzunehmen. Die Staatsanwaltschaft Göttingen hat ihn deshalb jetzt wegen versuchter sexueller Nötigung, Kindesentziehung und Freiheitsberaubung in zwei Fällen angeklagt.

Aufsehenerregende Tat vor vier Jahren im PS. Speicher

Der 37-Jährige war bereits vor vier Jahren durch eine aufsehenerregende Tat aufgefallen. Der Angeklagte hatte im April 2017 einen zehnjährigen Jungen auf dem Dachboden des Automuseums PS. Speicher in Einbeck, wo er für einen Sicherheitsdienst als Wachmann tätig war, in einem öffentlich nicht zugänglichen Raum auf dem Dachboden eingesperrt und dort missbraucht. Das Landgericht Göttingen verurteilte ihn deshalb im September 2018 wegen schweren sexuellen Missbrauchs eines Kindes in Tateinheit mit Vergewaltigung zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren, die zur Bewährung ausgesetzt wurde.

Gericht begründete Bewährung bei erster Tat mit Reue des Täters

Die Kammer begründete die Strafaussetzung zur Bewährung unter anderem damit, dass der Angeklagte in dem Prozess ein Geständnis abgelegt und Reue gezeigt habe. Außerdem habe er sich aus eigenem Antrieb um einen Therapieplatz bemüht und nehme zudem an einem speziellen Präventionsprojekt der Asklepios Psychiatrie in Göttingen teil.

Keine zwei Jahre später soll der 37-Jährige jedoch zwei neue Versuche unternommen haben, sich an einem Kind zu vergehen. Bei der ersten angeklagten Tat am 31. August 2020 soll der 37-jährige nachmittags im Bereich einer Grundschule in Northeim sein Auto neben einem elfjährigen Jungen angehalten haben. Laut Anklage öffnete er den Kofferraum, packte ihn am Arm und forderte ihn auf, mitzukommen. Als der Junge dies ablehnte, habe er diesen in Richtung Kofferraum gezerrt. Das Kind habe sich energisch gewehrt. Als sich ein anderer Pkw näherte, habe sich der Elfjährige aus dem Griff lösen und wegrennen können.

Opfer gibt Polizei wichtige Hinweise

Vier Tage später soll der Angeklagte in der Nähe einer Northeimer Grundschule erneut ein Kind angesprochen haben, diesmal einen acht Jahre alten Jungen. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft gelang es ihm, den Jungen in den Kofferraum seines Autos zu zerren. Der Achtjährige habe jedoch wieder herausspringen und flüchten können.Er konnte der Polizei außerdem entscheidende Hinweise auf den Täter geben. Dank seiner guten Personen- und Fahrzeugbeschreibung wurden die Beamten wenige Stunden später am Ortsrand von Northeim auf einen Pkw aufmerksam, in dem ein Mann saß und telefonierte. Die Polizisten starteten daraufhin eine Halterabfrage und stellten fest, dass dieser einschlägig vorbestraft war. Da auch die Täterbeschreibung des Jungen zu dem Insassen passte, nahmen die Beamten den Mann in Gewahrsam.

Der Anklage zufolge soll der 37-Jährige unter dem Fahrersitz seines Autos ein Klappmesser mit einer 7,5 Zentimeter langen Klinge sowie ein weiteres Messer in einem Schubfach gehabt haben.

Amtsgericht widerruft Bewährung

Die Staatsanwaltschaft hatte daraufhin nicht nur einen Untersuchungshaftbefehl erwirkt, sondern auch den Widerruf der Bewährung beantragt. Das Amtsgericht Northeim sei dem Antrag gefolgt und habe die in dem Landgerichtsurteil ausgesprochene Bewährung widerrufen, teilte ein Sprecher mit. Der 37-Jährige sitze daher jetzt in der Justizvollzugsanstalt Rosdorf in Strafhaft. Er habe die beiden Taten eingeräumt.

Von Heidi Niemann