Kiel/Oslo

Seit Montag war damit zu rechnen, nun ist es amtlich: Die Regierung in Oslo ist der Empfehlung des norwegischen Gesundheitsamts (Folkehelseinstituttet) gefolgt und hat eine offizielle Reisewarnung für Deutschland ausgesprochen. Von nicht notwendigen Reisen nach Deutschland wird abgeraten. Auch die Pflicht, dass Einreisende aus Deutschland ab Sonnabend für zehn Tage in Quarantäne müssen, tritt mit der Entscheidung in Kraft. Davon betroffen ist auch die Reederei Color Line, die bereits am Mittwochnachmittag mitgeteilt hatte, dass sie von Freitag an keine deutschen Passagiere mehr mitnehmen wird, wie die "Kieler Nachrichten" berichten.

So begründet Norwegen seine Entscheidung

"Basierend auf der wöchentlichen Bewertung der Corona-Infektionssituation des nationalen Gesundheitsamts hat die Regierung entschieden, dass Deutschland, Liechtenstein sowie die Regionen Kalmar und Västerbotten in Schweden als rote Länder eingestuft werden", heißt es in einer Mitteilung des norwegischen Außenministeriums vom Mittwochabend. "Alle Reisenden aus diesen Ländern und Regionen, die ab dem 29. August nach Norwegen einreisen, müssen zehn Tage in Quarantäne."

Anzeige

In dem Lagebericht des Gesundheitsamtes steht: "In Liechtenstein hat die Infektionsrate in den vergangenen Wochen erheblich zugenommen, und das Land liegt jetzt bei 31,3 Fälle auf 100.000 Einwohner. In Deutschland ist die Inzidenz über mehrere Wochen gestiegen, was auch eine Zunahme in mehreren Regionen einschließt. Bis zum 23. August waren es 20 Fälle pro 100.000 Einwohner in den vergangenen 14 Tagen. Es wird erwartet, dass die Zahl in den nächsten Tagen noch zunehmen wird."

Weitere HAZ+ Artikel

Kein Einreiseverbot für Deutsche

Ein generelles Einreiseverbot ist das aber nicht. Nach Informationen des Auswärtigen Amtes in Berlin müssen Einreisende aus Deutschland eine feste Adresse und geeignete Unterkunft für die nächsten 10 Tage durch aussagekräftige Dokumente (z. B. Buchungsbestätigung) nachweisen. Campingplätze entsprächen nicht den Vorgaben.

Außenminister Heiko Maas (re.) traf am 13. August seine norwegische Amtskollegin Ine Marie Eriksen Soreide. Am Mittwoch hat das Osloer Außenministerium eine offizielle Reisewarnung für Deutschland herausgegeben. Quelle: Fabrizio Bensch/Reuters Pool/dpa

Color Line nimmt keine deutschen Passagiere mehr mit

Die Color Line hatte bereits am Mittwochnachmittag angekündigt, dass sie von Freitag an keine deutschen Passagiere auf ihren Schiffen "Color Magic" und "Color Fantasy" mehr mitnehmen wird. Die Color Line will die beiden Schiffe nur noch als Kreuzfahrtschiff für norwegische Passagiere und für den Transport von Lastwagen nutzen. Die norwegischen Passagiere dürfen in Kiel aber nicht von Bord gehen - sie werden die Landeshauptstadt nur von der Reling aus sehen können.

Deutsche Passagiere können kostenlos umbuchen oder stornieren

Die Reederei bietet für bestehende Buchungen die Umbuchung auf einen späteren Zeitpunkt an. Alternativ storniert die Color Line nach eigenen Angaben die Buchungen auch kostenfrei und erstattet bereits geleistete Zahlungen.

Von Thomas Paterjey/RND