„Ich warte auf den Totimpfstoff“ – hinter diesem Satz steckt nicht nur die Skepsis gegenüber den neu entwickelten mRNA-Vakzinen von Biontech und Moderna, sondern auch ein großes Missverständnis. Denn die beiden Präparate fallen Expertinnen und Experten zufolge ebenfalls in die Kategorie Totimpfstoff und sind inzwischen milliardenfach erprobt. Vor der Impfpflicht noch auf ein neues Mittel gegen das Coronavirus zu warten, könne hingegen fatale Folgen haben.

„Die Frage nach den Totimpfstoffen begegnet uns immer wieder in den Sprechstunden“, sagt Dr. Thomas Maurer, Vorsitzender des Hausärzteverbands Schleswig-Holstein. Damit meinen die Patienten jedoch Präparate, die auf die klassische Technologie aufbauen, wie sie etwa von Influenza-Impfstoffen bekannt sind. Dabei werden zerstörte Viren gespritzt, um im Körper eine Immunreaktion zu erzeugen.

Sind Totimpfstoffe gegen das Coronavirus besser?

„Medizinisch ist das unbegründet, denn die sind nicht besser als die zugelassenen Impfstoffe gegen das Coronavirus“, so Maurer. „Sie haben aber den Nachteil, dass sie schwach immunogen sind und Zusatzstoffe brauchen, um zu wirken.“

Dadurch seien auch mehr Impfreaktionen zu erwarten. Die Stoffe sind Maurer zufolge nötig, um das Immunsystem zu reizen und so auf die inaktivierten Viren aufmerksam zu machen, die gespritzt wurden. Sonst würde der Körper nicht darauf anspringen.

Wann kommt Novavax auf den Markt?

In Europa hat nur der französische Hersteller Valneva einen Corona-Impfstoff auf dieser traditionellen Basis soweit entwickelt, dass er in klinischen Studien getestet werden kann. Mit einer Auslieferung wird frühestens im April gerechnet, sofern die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) eine Zulassung erteilt.

Die Hoffnung vieler Skeptiker liegt hingegen auf einem Produkt des US-Konzerns Novavax, das sich bereits im EMA-Verfahren befindet und heute möglicherweise unter dem Handelsnamen Nuvaxovid zugelassen wird. In Indonesien und auf den Philippinen ist das bereits der Fall, dort heißt es Covavax.

Ist Novavax ein Totimpfstoff?

Ein klassischer Totimpfstoff mit inaktiven Viren ist es aber offenbar nicht. Das Präparat gehöre zwar ebenfalls in diese Oberkategorie, sei aber ein wie von Diphterie- und Tetanus-Impfungen bekannter Proteinimpfstoff, so Prof. Christian Peifer, Leiter der Abteilung für Medizinische Chemie an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel.

Um solche Substanzen herzustellen, werden Zellen von Tieren verwendet, etwa von Hamstern, häufiger von Insekten. Peifer zufolge produzieren die Zellen im Fall von Nuvaxovid das Spike-Protein des Coronavirus, nachdem eine DNA-Erbinformation davon in einem speziellen gentechnischen Verfahren eingeschleust wurde. Unter anderem zusammen mit Wirkverstärkern werden die dann dem Menschen gespritzt, um die Immunantwort hervorzurufen.

An mRNA-Impfstoffen ist seit 20 Jahren geforscht worden

„Die Herstellung ist ein langer, komplexer Prozess, der ständig optimiert werden muss. Dabei ist bis zum Schluss nicht sicher, wie wirksam die Proteine sind“, so Peifer. Mehr als 50 solcher Impfstoffe gegen das Coronavirus befinden sich ihm zufolge weltweit inzwischen in klinischen Studien. „Wenn wir in dieser Pandemie darauf hätten warten müssen, wäre es zur Katastrophe gekommen.“

Deshalb spricht Christian Peifer von einem „Riesenvorteil der mRNA-Impfstoffe, weil dafür kein Protein hergestellt werden muss“. Nach dem Spritzen produziere der Körper das Protein selbst, die mRNA werde innerhalb kürzester Zeit abgebaut. An dieser Technik werde seit 20 Jahren geforscht, vor allem für die Krebstherapie.

mRNA-Impfstoffe gehören in die Kategorie der Totimpfstoffe

Sie gehören in die Kategorie der Totimpfstoffe, weil der Impfstoff keine aktiven Viren enthalte. „Es gibt keinen Grund, mit der Impfung zu warten, bis ein weiterer Impfstoff auf dem Markt ist“, sagt Peifer. Die zugelassenen Vakzine seien sicher und verträglich, das habe sich bereits in Millionen von Impfungen weltweit gezeigt, während für andere Präparate keine so breite Datenbasis vorliege.

Zudem sei es ein „Irrglaube, dass man sich dem Coronavirus in diesem Winter entziehen kann“. Wer die Impfung verschiebe, gehe ein unnötiges Risiko der Erkrankung an Covid-19 ein.

Weltweit gesehen haben Protein- und Totimpfstoffe jedoch das Potenzial, die Pandemie entscheidend zu beeinflussen, so Peifer. Die Lagerung sei im Kühlschrank bei zwei bis acht Grad möglich – und damit auch in ärmeren Ländern verteilbar. Das sei mit mRNA-Impfstoffen, für die minus 80 Grad nötig seien, nicht leistbar.

Von RND/KN/Tilmann Post