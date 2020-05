Nur 36 neue Fälle: Corona-Zahlen für Niedersachsen erfreulich niedrig

Hannover

Das Land Niedersachsen verzeichnet erfreulich niedrige Corona-Infektionszahlen. Im Vergleich zum Donnerstag hätten sich nur 36 Menschen neu mit dem Coronavirus infiziert, sagte Claudia Schröder vom Krisenstab der Landesregierung am Freitag. Insgesamt gab es damit 11 111 bestätigte Infektionen in Niedersachsen. 1294 Personen sind aktuell infiziert, 9275 Menschen gelten als genesen. 542 Personen sind gestorben. In der Region Hannover gab es am Freitag 2155 bestätigte Infektionen.

Schröder sprach von einer „absolut positiven Entwicklung“. Die der Zahlen zeigten, dass sich die Menschen trotz der vielen Lockerungen diszipliniert verhielten. Inwieweit die Eröffnung des Schulbetriebes die Entwicklung beeinflusse, lasse sich heute noch nicht abschätzen.

„Die Verhaltensweisen sind so, dass wir optimistisch für weitere Lockerungen sein können“, sagte Schröder. Allerdings werde die Lage jeden Tag neu bewertet. So bespreche das Land derzeit mit den Bürgermeistern, ob die Freibäder wie geplant am 25. Mai öffnen könnten.

Von Stefan Knopf