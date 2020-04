Hannover/Celle

Eine 65-jährige Frau, die vor sechs Jahren nach einer Hirnblutung fehlerhaft behandelt wurde und seitdem im Rollstuhl sitzt, hat nach langjährigen juristischen Auseinandersetzungen einen Teilerfolg erzielt: Die Klinik aus Bad Pyrmont, in der sie im März 2014 zwei Tage lang behandelt wurde, schloss mit der Frau am Oberlandesgericht ( OLG) Celle einen Vergleich. Demnach bekommt die ehemalige Sachbearbeiterin 100.000 Euro. Ursprünglich hatte ihr Anwalt Malte Oehlschläger wegen grober Behandlungs-, Organisations- und Aufklärungsfehler ein Schmerzensgeld von 250.000 Euro und noch einmal die gleiche Summe für Pflegekosten-Mehrbedarf, Haushaltsführungsschaden und Verdienstausfall gefordert. „Doch meine Mandantin braucht dringend Geld für ihre Therapien und wollte den langjährigen Rechtsstreit endlich zu einem Abschluss bringen“, sagt Oehlschläger.

Schmerzmittel reichten nicht

Die Mutter eines erwachsenen Sohns bewohnt mit ihrem Mann ein Haus in der Nähe von Hameln. Am 13. März 2014 wurde sie von ihrem Hausarzt in die Klinik in Bad Pyrmont eingewiesen, weil sie über massive Kopf- und Nackenschmerzen, Sehstörungen und Schwindel klagte. Doch fatalerweise hatte der Hausarzt – gegen den die Frau am Landgericht Hannover ein zweites Verfahren angestrengt hat – auf seiner Verordnung nur ein schweres Halswirbelsäulen-Syndrom und den Verdacht auf einen Bandscheibenvorfall notiert. So wurde die damals 59-Jährige im Krankenhaus nur von einem Assistenzarzt für Orthopädie untersucht; im Anschluss an ein Röntgen im Halsbereich versorgte man sie am ersten Tag lediglich mit starken Schmerzmitteln.

Erst am Folgetag nahm sich in der Klinik ein Neurologe der Patientin an, dann wurden auch Computertomografie ( CT) und Magnetresonanztomografie ( MRT) eingesetzt. Am Nachmittag kam die Patientin auf die Intensivstation, am Abend wurde sie mit einem Rettungshubschrauber in die neurochirurgische Klinik der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) geflogen. Dort wurde sie operiert und lag vier Wochen im künstlichen Koma, doch die Schäden wegen der verspätet behandelten Hirnblutung waren unumkehrbar. Jetzt ist die 65-Jährige ein Pflegefall, leidet unter Gedächtnisverlust, Schwindel und Depressionen. Das Haus, in dem sie mit ihrem Mann lebt, musste behindertengerecht umgebaut werden, ihre berufliche Tätigkeit konnte sie nie wieder aufnehmen.

Landgericht weist Klagen zurück

Im Rechtsstreit gegen die Klinik lehnte das Landgericht ihre Klage auf Schmerzensgeld und Schadensersatz zweimal ab. Im Kern argumentierte die Kammer, dass bestimmte Symptome wie die Sehstörungen nicht in den ärztlichen Dokumentationen vermerkt waren und die Gesundheitsschäden „schicksalhaft“ eingetreten seien. Dass der Ehemann Stein und Bein schwor, alle Symptome eindringlich geschildert zu haben, hatte für die Zivilkammer kein Gewicht.

Doch das OLG hob das erste Urteil wegen des Fehlens eines neurologischen Gutachtens auf und beraumte aufgrund der zweiten Berufung eine mündliche Verhandlung in Celle an. Anfang März 2020 sollte hier geklärt werden, ob die Frau am 14. März 2014 eventuell schon gegen Mittag und nicht erst gegen Abend in die MHH hätte verlegt werden können und müssen. Doch weil sich Klinik und Patientin an diesem Tag frühzeitig auf den 100.000-Euro-Risikovergleich einigten, mussten die Zeugen nicht befragt werden.

Auch der Klage der 65-Jährigen gegen ihren Hausarzt war in Hannover kein Erfolg beschieden, auch hier ist am OLG Celle eine Berufung anhängig, und auch hier laufen Vergleichsverhandlungen. „Obwohl das Landgericht die Klage schon dreimal abgewiesen hat“, sagt Medizinrechtler Oehlschläger, „hat meine Mandantin niemals aufgegeben – und dabei hat sie meine volle Unterstützung.“

Von Michael Zgoll