Das Oberlandesgericht Celle hat den mutmaßlichen Deutschland-Chef der Terrormiliz IS zu zehneinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. Gegen das Urteil legt sein Verteidiger nun Revision ein.

Abu Walaa, mutmaßlicher Anführer der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in Deutschland, klopft im Oberlandesgericht an eine Glasscheibe, um mit seinen Anwälten zu sprechen. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa