Celle

Nach dem rätselhaften Tod eines 13-Jährigen in der Wohnung eines 18 Jahre alten Bekannten in Celle liegen erste Ergebnisse der Obduktion vor. Demnach könnte der Junge infolge einer toxischen Reaktion gestorben sein, verursacht durch Alkohol, Betäubungsmittel oder Medikamente, teilten die Ermittler am Mittwoch mit. Möglicherweise habe er auch unter einer Infektion gelitten. Der 18-Jährige gab an, mit dem Jugendlichen „eine geraucht“ zu haben, wobei es sich nicht um Zigaretten gehandelt haben soll.

Der Vater des 13-Jährigen hatte seinen am Sonntag vermissten Sohn am Montagmorgen leblos in der Wohnung der Familie des 18-Jährigen gefunden. Gegen den jungen Mann wird laut Polizei wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. Derzeit wird geprüft, ob die Ermittlungen auf ein Tötungsdelikt ausgeweitet werden.

Von RND/lni