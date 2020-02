Hannover

Das Land Niedersachsen fördert den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs in diesem Jahr mit 95,4 Millionen Euro. Geld bekommen nach Angaben von Verkehrsminister Bernd Althusmann ( CDU) 328 Projekte – und damit 36 mehr als im Vorjahr. Allerdings ging das Fördervolumen nach Jahren der Steigerung etwas zurück: Im vergangenen Jahr hatte die Summe noch 96,6 Millionen betragen. Althusmann begründete das am Mittwoch in Hannover damit, dass insgesamt weniger teure Projekte beantragt worden seien. „Wenn da nur einige Stadtbahnwagen dabei gewesen wären, wäre die Summe höher.“

10 Millionen für Hochbahnsteige

Fast 10 Millionen Euro gibt das Land für den Bau von Hochbahnsteigen und Gleiserneuerungen der Stadtbahn in Hannover. Für 3,5 Millionen Euro wird das Parkhaus am Bahnhof Uelzen erneuert. 2,4 Millionen Euro fließen in den Neubau des Busbetriebshofs in Diepholz und 2,3 Millionen Euro in die Erweiterung des Busbetriebshofs in Hameln.

Lesen Sie auch: 13 Großbaustellen: Das sind die Pläne für Hannovers Stadtbahnen in diesem Jahr

Mit dem Fördergeld unterstützt das Land unter anderem auch die Modernisierung von 825 Bushaltestellen zwischen Harz und Nordsee. Dafür werden 22 Millionen Euro bereitgestellt. Fast 31 Millionen Euro werden für die Anschaffung von 299 neuen Bussen fällig, davon 245 mit Dieselantrieb und 43 mit Elektroantrieb. Mit einer höheren Förderung von bis zu 90 Prozent will Althusmann den Anteil der E-Busse künftig steigern. Althusmann sagte, in den kommenden Jahren werde sich das Verhältnis zwischen dieselgetriebenen Bussen und solchen mit Elektroantrieb „komplett umdrehen“. Bis 2030 werde man bei den Dieselbussen „nahe bei Null“ liegen, prophezeite der Minister.

365-Euro-Ticket unwahrscheinlich

Der Ausbau des Nahverkehrs sei wichtig für mehr Verkehrssicherheit und den Klimaschutz, betonte der Verkehrsminister. Ein 365-Euro-Jahresticket für jeden, wie von der SPD in Berlin gefordert, bezeichnete er allerdings als „schwer vorstellbar und schwer finanzierbar“. Für Auszubildende und Schüler suche man aber nach Wegen, günstigere regionale Tickets anzubieten.

Lesen Sie auch

Von Michael B. Berger