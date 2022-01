Lübeck

Mit dem neuen Jahr kommen die guten Vorsätze. Weniger naschen, mehr Sport machen, endlich abnehmen. Auch Nadine Miensok (39) ging es vor zwei Jahren so. Sie wog 87 Kilo und wünschte sich sehnlichst, endlich wieder schlank zu sein. Hier erzählt sie, wie schwierig das Abnehmen war. Und mit welchen Tricks und Strategien sie es geschafft hat.

Angefangen hat es damit, dass die Lübeckerin 2017 aufgehört hat zu rauchen. „Dass ich das geschafft habe, ist natürlich super. Aber leider“, sagt sie, „fing ich dann an, viel zu naschen und zwischendurch zu essen: Schokolade, Pommes, alles, was schnell ging.“ Sie nahm immer mehr zu, bis die Klamotten nicht mehr passten. „Das war schrecklich. Ich habe mich überhaupt nicht mehr wohlgefühlt. War schnell aus der Puste und habe mich immer mehr verkrochen.“

Nadine Miensock aus Lübeck hält ihr Wunschgewicht seit Monaten. Quelle: Agentur 54°

Es war ein Teufelskreis: Zu viel essen, zunehmen, unzufrieden sein, noch mehr essen, noch weniger bewegen, noch unzufriedener sein, noch mehr essen. Das ging eine ganze Zeit so. „Irgendwann hatte ich 24 Kilo zu viel drauf, ich wog 87 Kilo. Das war der Punkt, an dem ich mir sagte: ,Jetzt hole ich mir Hilfe‘.“ Selbst eine Diät machen, wollte die 1,68 Meter große Frau nicht. Sie war vorher immer schlank gewesen und wollte auf keinen Fall einen Jo-Jo-Effekt provozieren. Also ging sie auf Empfehlung einer Freundin zu einer Ernährungsberatung.

Hilfe von einer Ernährungsberaterin

Deutschlandweit gibt es viele qualifizierte Ernährungsberater. Anya Hoff (55) ist eine von ihnen. Die Lübeckerin ist Fachfrau für Ernährungs- und Gewichtsmanagement, Diätassistentin, Motivationstrainerin und einiges mehr. Und sie weiß, wie es Männern und Frauen geht, die mit ihrem Gewicht unzufrieden ist. „In meiner Familie haben alle Übergewicht“, sagt sie, „so bin ich aufgewachsen. Ich war immer dick und habe selbst sämtliche Diäten durch.“

Anya Hoff ist Ernährungsberaterin aus Lübeck. Quelle: Agentur 54°

Anfang Januar wollen sehr viele Leute abnehmen

Inzwischen arbeitet Anya Hoff seit 30 Jahren als Ernährungsberaterin, seit 2000 mit eigener Praxis. Sie hält sich selbst an das, was sie vermittelt und kennt die Mechanismen rund ums Zu- und Abnehmen. „Anfang Januar kommen noch nicht so viele Leute“, sagt sie, „da versuchen es alle noch allein. Spätestens im Februar, März stellen die meisten fest, dass es langfristig doch sehr schwierig ist. Denn dann kommen die Gewohnheit, der Alltag, der Stress. Das kennt jeder.“

Man sollte keine Diät machen

Wer erfolgreich abnehmen und sein Gewicht halten will, der sollte keine Diät machen, sagt sie. „Man braucht ein individuelles Programm, das Rücksicht auf persönliche Wünsche nimmt“, so Hoff. Dabei geht es nicht ausschließlich um Ernährung, sondern um ein Verhaltens-, Bewegungs- und Entspannungsprogramm mit abwechslungsreichem Essen und Trinken ohne Verzicht und Verbote. Dazu bietet sie Kurse an. „Denn gemeinsam ist es einfacher“, sagt die Ernährungsberaterin.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das hat auch Nadine Miensok beim Kursstart im Januar 2020 erlebt. „Der Austausch in der Gruppe tat mir gut“, sagt sie, „denn am Anfang war es wirklich schwierig.“ Sie liebte ihre Pommes zwischendurch, und das war in ihrem Job als Imbissverkäuferin nicht einfach. Das Wichtigste aber war für sie: Keine Diät machen, sondern eine langfristige Ernährungsumstellung. „Vollkorn statt Weißmehl, wenig Zucker, viel Gemüse. Und viel trinken, das musste ich mir richtig antrainieren“, so die 39-Jährige.

Anya Hoff (55) im Gespräch mit Nadine Miensock (39). Sie schauen sich auf dem Handy die Vorher-Nacher-Fotos von der 39-Jährigen an. In der Beratung lernen die Teilnehmer auch viel über versteckte Zucker in Lebensmitteln. Anya Hoff veranschaulicht das Thema mit Würfelzucker. Quelle: Agentur 54°

Sie kauft keine Light-Produkte mehr

Das Anstrengendste war für die Mutter von zwei Kindern an Anfang das Einkaufen. „Das dauerte ewig und war eine Qual“, erinnert sie sich. Denn wer weniger Zucker essen möchte, muss auf den versteckten Zucker in den Lebensmitteln achten und die Zutatenlisten studieren. „Ich musste im Supermarkt mühsam alles zusammensuchen und richtig kombinieren.“ Auch ihre Light-Produkte ließ sie weg, denn die enthielten extra viel Zucker, wie sie mit Schrecken feststellte.

Nach acht Wochen zeigte die Waage sechs Kilo weniger

Doch irgendwann hatte sie sich dran gewöhnt und „es lief einfach so“. Nach acht Wochen hatte Nadine Miensok sechs Kilo runter, und nach etwa anderthalb Jahren zeigte die Waage 24 Kilo weniger. „Jetzt wiege ich 63 Kilo, das ist mein Wohlfühlgewicht“, sagt sie, „und das Beste ist: Ich halte es schon seit Monaten.“

Von Cosima Künzel/Lübecker Nachrichten