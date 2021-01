Die Polizei in Oldenburg hat in der Neujahrsnacht eine Silvesterparty in einer Wohnung mit 18 Feiernden wegen Verstößen gegen die Coronaregelungen beendet. Die Wohnungstür wurde zwangsweise geöffnet, weil niemand auf Klopfen und Klingeln der Einsatzkräfte reagierte, wie ein Sprecher der Polizei am Neujahrsmorgen mitteilte.