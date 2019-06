Die niedersächsische Landesregierung berät an diesem Wochenende in ihrer Klausurtagung auch darüber, ob Lehrer mehr Geld bekommen sollen. Vier Lehrerinnen hatten eine Onlinepetiton dazu angestoßen und überwältigende Resonanz erhalten. In der HAZ erläutern sie, warum eine Aufstockung des Lehrergehalts aus ihrer Sicht überfällig ist.