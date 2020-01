Organspende: MHH äußert sich enttäuscht und hofft doch auf mehr Spender

Berlin

Angesichts Tausender todkranker Menschen auf den Wartelisten sollen in Deutschland mehr Organe gespendet werden – eine radikale Reform bleibt jedoch aus. Der Bundestag hat am Donnerstag beschlossen, dass die Bürger künftig etwa bei Besuchen auf Ämtern mit dem Thema Organspende konfrontiert werden sollen und eine Entscheidung dokumentieren können. Die sogenannte Widerspruchslösung fand keine Mehrheit.

Deutschlands größtes Transplantationszentrum an der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) meldete sich enttäuscht zu Wort. „Leider hat die Widerspruchslösung nicht die erforderliche Mehrheit gefunden“, sagte der Leiter des Zentrums, Axel Haverich. Andere Länder hätten damit positive Erfahrungen gemacht. Als einziges Land ohne diese Regelung im Eurotransplant-Verbund sei Deutschland voraussichtlich weiterhin auf die Solidarität der anderen Länder und den Import von Organen angewiesen.

Aufklärung beim Hausarzt

Bei der Widerspruchslösung gilt jeder zunächst als potenzieller Spender – außer er widerspricht. Dieser Vorschlag einer Gruppe um Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) scheiterte im Bundestag.

Damit bleiben Organspenden in Deutschland nur mit ausdrücklich erklärter Zustimmung erlaubt. Alle Bürger sollen mindestens alle zehn Jahre direkt angesprochen werden. Wer ab dem Alter von 16 Jahren einen Personalausweis beantragt, soll auf dem Amt Informationsmaterial bekommen. Später soll man sich dort oder auch zu Hause in ein neues Online-Register eintragen können. Selbst beraten sollen Ämter ausdrücklich nicht.

Für eine regelmäßige Aufklärung sollen Hausärzte sorgen und Patienten im Zwei-Jahres-Rhythmus über Organspenden und das Register informieren. Grundwissen über Organspenden soll auch Teil der Erste-Hilfe-Kurse vor einer Führerscheinprüfung werden. Im Online-Register sollen Entscheidungen jederzeit zu ändern sein.

9400 Menschen auf Warteliste

„Wir hoffen sehr, dass die Umsetzung des Gesetzes die Organspende stärken wird“, sagte MHH-Präsident Michael Manns. Nach Angaben der Klinik, die von einem „Kampf gegen den Organmangel“ spricht, warten in Deutschland 9400 schwerkranke Menschen auf eine neue Niere, Leber, Lunge, Herz oder ein anderes Organ. Allein an der MHH sind es 1082 Patienten. 357 Organe wurden im vergangenen Jahr an der MHH übertragen: 23 Herzen, 147 Nieren, 77 Lebern, 103 Lungen und sieben Bauchspeicheldrüsen.

Niedersachsens Ärztekammerpräsidentin Martina Wenker lobte die Entscheidung im Bundestag: „Für mich ist eine Spende nur dann eine Spende, wenn sie freiwillig geschieht.“ Sie habe deshalb immer für „eine Informations-Entscheidungslösung“ plädiert. Neben der intensiven Aufklärung der Bevölkerung setzt sie auf die Arbeit Transplantationsbeauftragten in den Kliniken. Diese sollen Patienten und Angehörige beraten und potenzielle Organspender rechtzeitig erkennen.

Landesbischof Ralf Meister begrüßte ebenfalls die Entscheidung des Bundestags. „Aus meiner Sicht darf niemand zu einer Entscheidung gezwungen werden.“ Auch Niedersachsens Sozialministerin Carola Reimann (SPD) lobte den Beschluss. Es sei richtig, Bürger künftig immer wieder zu ihrer Haltung zur Organspende zu befragen. „Unser Ziel in Niedersachsen bleibt es, dass möglichst viele Menschen einen Organspende-Ausweis ausfüllen und bei sich tragen, um ihre persönliche Entscheidung für die Organspende zu dokumentieren.“

Lesen Sie auch

Von Sascha Meyers und Conrad von Meding