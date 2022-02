Aurich

Sturmtief „Zeynep“ ist mit Macht auf Niedersachsen und Bremen zugerollt und hat die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdiensten in der Nacht zum Samstag schwer beschäftigt. Bis Samstagmorgen um 6.00 Uhr seien die Feuerwehren zu mehr als 520 Einsätzen im Landkreis Aurich gerufen worden, teilte die Feuerwehr mit. Das sei eine „sicherlich historische Zahl“. Umstürzende Bäume hätten die Oberleitung der Bahn in Norden erheblich beschädigt, ebenso Überland-Telefonleitungen. Dächer mussten gesichert werden, Teile von Garten- und Blockhäusern und mehrere Trampoline wurden von den Straßen geräumt. Ein Baukran habe sich in Richtung zweier Einfamilienhäuser geneigt. Die Familien mussten die Häuser verlassen.

Die Feuerwehr beklagte zudem sogenannte „Einsatzstellentouristik“ - trotz der Warnung, sich nicht unnötig im Freien aufzuhalten. Die Bundesstraße 72 habe wegen umgestürzter und stürzender Bäume gesperrt werden müssen, ein Autofahrer habe aber trotzdem durchfahren wollen - um sich Einsätze der Feuerwehren anzusehen. Die Straße wurde für einige Stunden gesperrt.

Giebel von Haus stürzt ein

Teils hätten die Feuerwehren nur zu den Einsatzstellen kommen können, indem sie sich Wege freiräumten und Gefahrenstellen beseitigten oder absicherten. Nach Angaben der Feuerwehr der Insel Norderney kam es auch dort zu einigen Einsätzen, der Hafen der Insel steht demnach unter Wasser.

Auch im gesamten Gebiet Ostfriesland mussten immer wieder Straßen gesperrt werden. In Eversmeer im Landkreis Wittmund stürzte der Giebel eines Hauses ein. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 250.000 Euro. Die Bewohner kamen in der Nacht bei Verwandten unter. In Krummhörn im Landkreis Aurich wurde ein Auto vom Sturm erfasst und kam von der Straße ab. Die Fahrerin wurde dabei leicht verletzt.

Evakuierte Parzellengebiet und Einsätze im Minutentakt

In den Häfen in Emden und Wilhelmshaven mussten mehrere Schlepper die größeren Schiffe sichern. Dabei drückten sie die windanfälligen Schiffe gegen die Pier, sagte ein Sprecher der Wasserschutzpolizei.

In Bremen musste wegen eines erwarteten Hochwassers ein Parzellengebiet in der Pauliner Marsch evakuiert worden, sagte eine Polizeisprecherin am Freitagabend. „Das ist Jahre her, dass wir zu so einer Maßnahme greifen mussten.“

Im Bereich um die Landeshauptstadt gingen die Notrufe im Minutentakt ein. Rund 450 Einsätze wurden bereits um kurz nach Mitternacht abgearbeitet. Erst gegen halb drei Uhr wurde es ruhiger. Am Hauptbahnhof in Hannover sind hunderte Reisende in Hannover gestrandet. Sie mussten voraussichtlich die ganze Nacht über dort ausharren. Die Bahn stellte am frühen Abend einen Aufenthaltszug mit Essen und Trinken zur Verfügung

Mann stirbt bei Reparatur von Sturmschäden

Ein Mann ist in der Gemeinde Wurster Nordseeküste (Landkreis Cuxhaven) während des Sturms von einem Dach gestürzt und gestorben. Der 68-Jährige habe in der Nacht auf den Samstag versucht, das beschädigte Dach eines Stalls zu reparieren, teilte die Polizei mit. Dabei sei er durch das Dach gebrochen und rund zehn Meter in die Tiefe gestürzt. Er starb noch an der Unfallstelle.

Feuerwehr in Ostfriesland warnte

Die Bahn hat den Zugbetrieb im Laufe des Freitags eingestellt. Bis Sonnabend, 15 Uhr, fahren vorerst keine Regionalzüge.

Die Feuerwehren in Ostfriesland, wo das aus den Niederlanden kommende Sturmtief „Zeynep“ in der Nacht besonders heftig toben soll, riefen Bürgerinnen und Bürger auf, während des Sturms Häuser und Wohnungen möglichst nicht zu verlassen.

Ein Aufenthalt im Freien berge große Gefahren, etwa durch umfallende Bäume oder herabstürzende und umherfliegende Gegenstände, teilte der Sprecher der ostfriesischen Feuerwehren, Manuel Goldenstein, mit.

55 Meter großer Baukran stürzt ein

Ein 55 Meter großer Baukran ist während des Sturmtiefs in Bremen eingestürzt. Der Kran sei dabei in der Nacht auf den Samstag in ein im Rohbau befindliches Bürogebäude gekracht, sagte ein Feuerwehrsprecher. „Es sieht verheerend aus“, so der Sprecher.

Auch ein gerade vorbeifahrender Laster sei von dem Kran erwischt worden. Der Fahrer sei unverletzt geblieben. Ein weiterer 90 Meter hoher Kran wurde nicht beschädigt. Die Trümmerteile blockieren nun die umliegenden Straßen. Die Beseitigung des Krans werde noch bis zum Anfang der kommenden Woche dauern. Zur Schadenshöhe konnte die Polizei keine Angaben machen.

Bäume seien auf Häuser gestürzt. Eine Eiche krachte in Aurich in ein Haus, es sei unbewohnbar, hieß es von der Feuerwehr. Carports und Dächer mussten von den Einsatzkräften gesichert werden, sie drohten abzuwehen.

Schwere Sturmflut erwartet

Wegen der Sturmflut wurden auf den Ostfriesischen Inseln letzte Deichtore und Sperrwerke geschlossen. Da der Orkan die Nordsee besonders in die Flussmünden drückte, wurde auch das große Emssperrwerk bei Gandersum am Abend dicht gemacht.

Der Sturmflutwarndienst des NLWKN erwartete für das Hochwasser in der Nacht zum Samstag, dass die Flut zwischen 2,25 und 2,5 Meter höher auflaufen könnte als das mittlere Tidehochwasser. Damit werde die Schwelle nach NLKWN-Maßgabe zur schweren Sturmflut überschritten, sagte Sprecher Lippe. Strände, Vorländer und Hafenflächen könnten dann überflutet werden.

Gülletransporter umgeweht

Wegen des Orkans gab es mehrere Unfälle auf den Straßen: Ein 40-Tonner-Gülletransporter ist bei Westerstede im Landkreis Ammerland von einer Windböe erfasst worden und im Graben gelandet. Der voll beladene Lkw nahm nach Angaben der Polizei am Freitagnachmittag noch einige Bäume mit und kippte dann um.

Der Fahrer kam mit Verletzungen ins Krankenhaus. Ein Teil der Gülle lief aus. Der größte Teil konnte in ein anderes Fahrzeug umgepumpt werden.

Die Harzwasserwerke bereiteten sich auf anhaltende Regenfälle und Schneeschmelzen vor. Nach dem Unwetter sei die Lage an den Talsperren und Seen im Harz „angespannt, aber unter Kontrolle“, sagte eine Sprecherin der Harzwasserwerke.

Von RND/dpa