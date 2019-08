Osnabrück

Ein gewalttätiger Mann hat in Osnabrück drei Polizisten verletzt, die seiner Ex-Freundin und seinem Kind zu Hilfe kommen wollten. Nach Mitteilung vom Freitag hatten die Beamten am Vorabend einen Notruf wegen häuslicher Gewalt erhalten. Der 39-jährige Mann randalierte in der Dachgeschosswohnung seiner ehemaligen Freundin. Als die Polizisten eintrafen, kniete er sich zunächst hin, dann wollte er sich aus dem Fenster stürzen.

Die Beamten versuchten ihn zu überwältigen. Aber der Mann biss einen Polizisten in den Arm und verletzte zwei andere leicht. Er stand den Angaben nach unter Alkohol- und Drogeneinfluss und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Nach ärztlicher Behandlung konnten die Polizisten ihren Dienst fortsetzen.

Von RND/dpa