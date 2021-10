Osnabrück

Aus Anlass des Gedenktages an den Heiligen Franz von Assisi am 4. Oktober haben Tierbesitzer am Sonnabend ihre Tiere vor dem Osnabrücker Dom segnen lassen. Der Begründer des Franziskanerordens gilt als Schutzpatron der Tiere. Etwa 40 bis 50 Menschen nahmen die Gelegenheit wahr und ließen zum großen Teil ihre Hunde vom Osnabrücker Diakon Carsten Lehmann mit etwas Wasser segnen.

Die Vierbeiner reagierten zumeist gelassen auf das Prozedere – keiner wurde aggressiv. „Eine Tiersegnung ist auch für mich immer wieder etwas Besonderes“, sagte Lehmann. Viele Schaulustige beobachteten die Zeremonie, einige fotografierten.

Lesen Sie auch Vogelhaus bauen: So helfen Sie Vögeln im eigenen Garten durch die kalte Jahreszeit

Der 4. Oktober gilt auch als Welttierschutztag. In den vergangenen Jahren waren jeweils rund 30 Tiere dabei. Erste Tiersegnungen gab es schon im 17. Jahrhundert. Damals wurde Nutztieren der Segen Gottes gespendet. Vom Wohlergehen der Tiere hing auch das Überleben der Menschen ab.

Von RND/dpa