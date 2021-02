Osnabrück

Der Rabbi notierte: „Die Gefangenen entstiegen in einer kleinen Eisenbahnstation dem Zug. Die hübschen Häuser in der Stationsnähe waren von blühenden Gärten umgeben. Manche der deutschen Frauen traten näher und reichten Wasser. Für einen Augenblick schien es, als seien die Barrieren zwischen freien Menschen und Gefangenen gefallen. Aber wenige Augenblicke später war schon die laute Stimme des Postens zu vernehmen: ‚Halt! Halt!‘“

Diese Sätze stammen von Hermann Helfgott, der 1913 in einem Dorf im Norden Serbiens zur Welt gekommen war. Helfgott diente im Zweiten Weltkrieg als jüdischer Feldgeistlicher in der Armee der Serben, Kroaten und Slowenen und wurde 1941 von den Deutschen gefangen genommen. Sie brachten in nach Osnabrück, in das Kriegsgefangenenlager Oflag VIc – Oflag bedeutet Offizierslager. An dieses Lager, das ein ganz besonderes war, erinnert heute nur noch ein einziges Gebäude in Osnabrück: die alte Baracke 35 an der Landwehrstraße im Stadtteil Atter.

Anzeige

Moos und Flechten an den Wänden: Baracke 35. Quelle: Bert Strebe

Sie sieht schlimm aus. Auf den Holzplanken außen wachsen Moos und Flechten. Die Rahmen der Fenster lösen sich zum Teil schon auf. Im Innern sitzt die Feuchtigkeit in den Wänden. In einem der Räume, die sich links und rechts des langen Flurs verteilen, haben Petar Miloradovic und Zeljko Dragic einen Heizlüfter angeworfen, aber er kommt gegen die Kälte, die in den Eingeweiden des Gebäudes steckt, nicht an. Miloradovic ist der Vorsitzende des Vereins „Friedensbaracke Atter“, Dragic sein Stellvertreter. Sie möchten die Baracke erhalten, sie zu einem Erinnerungsort ausbauen. Bislang sind sie noch nicht allzu weit gekommen. Es liegt, wie meistens, am Geld.

Im Oflag VIc zog die Wehrmacht festgesetzte königstreue serbische Offiziere zusammen, ungefähr 6000. Rund 400 oder 500 von ihnen – exakte Zahlen gibt es bislang nicht – waren Juden, so wie Hermann Helfgott, der nach dem Krieg israelischer Staatsbürger wurde und sich von da an bis zu seinem Tod 2002 Zvi Asaria nannte. Unter diesem Namen war er auch von 1966 bis 1970 niedersächsischer Landesrabbiner.

Genfer Konvention galt

Der Rabbi schrieb über seine Ankunft im Lager: „Die Juden kamen in Baracke 33. Auch in der gegenüberliegenden Baracke 34 sind Juden. Aus den Fenstern der Baracke 34 beobachten die jüdischen Gefangenen die Neuankömmlinge. Aus allen Seiten sind freudige Rufe zu vernehmen.“ Das Ungewöhnliche am Oflag VIc war: Hier wurden die Regeln der Genfer Konvention einigermaßen eingehalten, während die Nazis sich sonst oft einen Dreck darum scherten.

Serbische Offiziere im Kriegsgefangenenlager Oflag VIc in Osnabrück, hier vor der Baracke 14. Quelle: Verein Friedensbaracke

In dem Osnabrücker Lager wurden die Gefangenen also mit Respekt behandelt, und es gab auch beispielsweise Theatergruppen und Fremdsprachenkurse, eine regelrechte kommunistische Zelle agierte – und die jüdischen Gefangenen durften ihre Religion ausüben. Sie konnten ihre Feiertage begehen und ihre Toten nach jüdischem Ritus beerdigen, während anderswo die NS-Krematorien in Betrieb waren. Zum Oflag gehörte sogar eine jüdische Gebetsbaracke. Es gibt Historiker, die sagen, dass das Kriegsgefangenenlager die jüdischen Offiziere vor dem KZ bewahrt habe.

1944 bombardierten die Briten Osnabrück und auch das Oflag, 116 Offiziere starben. Im März 1945 wurde das Lager aufgelöst. Und es ergab sich eine weitere Besonderheit: Viele der dort internierten Offiziere wollten nicht nach Hause. Sie waren königstreu gewesen, in Jugoslawien und damit auch in Serbien herrschten inzwischen die Kommunisten, zurückzukehren wäre gefährlich gewesen.

So blieben viele Serben in Osnabrück, gründeten Familien mit deutschen Frauen oder holten, wie Alexander Miloradovic, der Vater vom Vereinsvorsitzenden Petar Miloradovic, Frau und Kinder nach Deutschland. Im Flur der Baracke 35 steht eine Holzkiste mit dem Namen und dem Rang von Miloradovic‘ Vater (er war Kavallerie-Leutnant der Reserve), in der er während seines Aufenthalts kurz vor Kriegsende seine Habseligkeiten verwahrt hatte. In der Nähe des früheren Lagers, an der Wersener Straße, wurde sogar eine serbisch-orthodoxe Kirche gebaut.

Ein Stück von damals: Kiste mit der Aufschrift „Kavallerie-Leutnant der Reserve Alexander Miloradovic“. Das war der Vater des Vorsitzenden des Vereins „Friedensbaracke Atter“, Petar Miloradovic, der die Baracke 35 in Osnabrück erhalten will. Quelle: Bert Strebe

Nach dem Krieg übernahmen die Briten das Gelände, „Quebec Barracks“ hieß das Areal. Osnabrück war für viele Jahre einer der größten Standorte der British Forces außerhalb Englands. Zwischen 2007 und 2009 zogen die Briten ab, das frühere Lagergelände kam 2013 in Besitz der Stadt. Dort entsteht seit einiger Zeit ein gehobenes, ökologisch orientiertes Wohngebiet. Am Rand finden sich noch zwei der alten Baracken. Eine gehört den Stadtwerken und ist zu Büros umgebaut worden. Die zweite ist die mit der Nummer 35.

Unter Denkmalschutz

Zu Kriegszeiten waren hier gar keine Gefangenen, sondern Wachmannschaften untergebracht. Aber das Gebäude ist das letzte halbwegs erhaltene Zeugnis der damaligen Zeit. Betonung auf halbwegs: Die Baracke steht unter Denkmalschutz, aber es werden nur ab und zu Kleinigkeiten repariert. Dabei verfallen Bauten, die nicht nur aus Stein bestehen, wenn sie nicht geheizt werden.

Dass der Zustand nicht gut ist, weiß auch Christine Grewe, Leiterin des Osnabrücker Büros für Friedenskultur. In diesem Jahr, berichtet sie, solle wenigstens wieder eine Heizung installiert werden. Eine grundlegende Sanierung der Baracke aber würde, auch wegen belasteter Teerpappe im Dach und giftiger Isolieranstriche an den Wänden, nach Ansicht städtischer Experten 700.000 Euro kosten, vielleicht mehr. Geld, das die Stadt nicht habe.

Osnabrück versteht sich als Friedensstadt, 1648 wurde dort und im westfälischen Münster das Ende des Dreißigjährigen Krieges besiegelt. Christine Grewes Dienststelle kümmert sich um alle Themen rund um Frieden und Erinnerung. Aber auch wenn die Fraktionen im Rat sich geschlossen für den Erhalt der Baracke 35 ausgesprochen hätten, erzählt sie, lägen die finanziellen Prioritäten der Stadtpolitik anderswo, etwa bei den Schulen.

Viele serbische Kriegsgefangene blieben nach 1945 in Osnabrück: Serbisch-Orthodoxe Kirche an der Wersener Straße. Quelle: Bert Strebe

Dabei müsse noch viel erforscht werden, sagt Vereinsvizevorsitzender Zeljko Dragic, selbst Jude und Historiker. Das solle in der Baracke geschehen, und hier müsse man dann die Ergebnisse auch zeigen: Wie war das Leben im Lager? Wie sind die Familien der Offiziere in Serbien klargekommen? Wie gestaltete sich der Alltag der Serben nach dem Krieg in Osnabrück? Auch die Geschichte der Briten in der Stadt könne man dort präsentieren.

Die beiden Männer und Christine Grewe hoffen, mit einem Konzept, das die Baracke auch zu einer Art Begegnungszentrum für den Stadtteil aufwertet, an Geld aus den Fördertöpfen des Landes heranzukommen. Ein erster Versuch ist 2019 gescheitert, nun soll es einen neuen Anlauf geben. Finanziert ist immerhin eine erste umfassende Ausstellung über die Geschichte des Oflag. Sie soll im kommenden Juni, anlässlich des 80. Jahrestags der Belegung des Lagers mit serbischen Offizieren 1941, eröffnet werden.

Von Bert Strebe