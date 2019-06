Wolfsburg

Am Abend drohen wieder schwere Gewitter in Wolfsburg, Gifhorn und Peine. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat deshalb am Morgen eine Vorabinformation herausgegeben.

Starkregen und Hagel

Ab 18 Uhr kann es zu Starkregen, Hagel und Orkanböen mit Geschwindigkeiten bis zu 120 Kilometern pro Stunde kommen. Bis in die Nacht dürfte das Unwetter bestehen bleiben. Besonders der Osten und der Südosten Deutschlands sind vom drohenden Gewitter betroffen.

Dritte Warnung

Es ist bereits die dritte Warnung des DWD vor Gewittern innerhalb von einer Woche. In der Nacht von Freitag auf Samstag hat ein Unwetter die Feuerwehr im Peiner Land in Atem gehalten. Diesmal könnte es auch Wolfsburg und Gifhorn stärker treffen.

Von RND/af/sbü