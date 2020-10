Hildesheim

Das Landgericht Hildesheim hat am Donnerstag ein Pädagogen-Ehepaar wegen sexuellen Missbrauchs zu einer Haft- und einer Bewährungsstrafe verurteilt. Der 57-jährige Ehemann habe sich in einer diakonischen Einrichtung in Gifhorn des Missbrauchs in zwei Fällen sowie der Misshandlung einer Schutzbefohlenen in einem Fall schuldig gemacht, sagte die Vorsitzende Richterin Barbara Heidner am Donnerstag. Daher halte das Gericht eine Freiheitsstrafe von insgesamt drei Jahren und zwei Monaten für angemessen. (AZ: 14 KLs 6 Js 3779/19)

Staatsanwaltschaft hatte 12 Missbrauchsdelikte vorgeworfen

Die Ehefrau wurde für die Misshandlung einer Schutzbefohlenen von der Strafkammer zu einer Strafe von einem Jahr und drei Monaten verurteilt. Diese Strafe ist allerdings für drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt. Neben der Misshandlung gehe die Kammer bei der Pädagogin in erster Linie von einem Unterlassungsdelikt aus, betonte die Richterin. Sie habe von den Taten des Mannes gewusst und diese gebilligt. Vier Betroffenen waren im Prozess als Nebenklägerinnen aufgetreten.

Ursprünglich hatte die Staatsanwaltschaft dem gelernten Erzieher sexuellen Missbrauch in zwölf Fällen vorgeworfen, darunter zwei schwere Fälle. Der Mann habe zwischen 1997 und 2004 mit mindestens vier Mädchen einen Windel- und Exkrementenfetisch ausgelebt. Außerdem warf die Staatsanwaltschaft ihm die Misshandlung von Schutzbefohlenen in vier Fällen vor und der Ehefrau sieben Fälle.

Von RND/epd