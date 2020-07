Hannover

Angesichts der langwierigen Querelen um die Pflegekammer hat Niedersachsens FDP-Landtagsfraktionschef Stefan Birkner den Rücktritt von Sozialministerin Carola Reimann ( SPD) gefordert. Reimann habe es bis heute nicht geschafft, die von der Politik beschlossene Millionen-Unterstützung an die Kammer zu überweisen, sie hintertreibe Fortschritte bei der Einrichtung. „Es wird Zeit, dass Ministerin Reimann ihren Platz räumt und einen Neustart in der Sozialpolitik ermöglicht.“

Auch Ärger in der Regierungskoalition

Bereits im November vergangenen Jahres hatten SPD und CDU beschlossen, der Kammer für das Jahr 2020 6 Millionen Euro zukommen zu lassen, um die jahrelange Debatte um die Mitgliedsbeiträge zu beenden. Dies war aber innerhalb der Kammer selbst umstritten. Das versprochene Geld ist indes noch nicht bei der Einrichtung angekommen. Eine ursprünglich für den März geplante Befragung aller Kammermitglieder wurde erst wegen Corona in den Juni verschoben und dann abgebrochen, weil die Gefahr bestand, dass das Befragungsverfahren nicht sicher gegen Hacker wäre. Scharfe Kritik löste auch die Tatsache aus, dass der entscheidende Punkt zur Zukunft der Pflegekammer erst ganz zum Schluss der Frageliste kam. Das hat auch großen Ärger innerhalb der Regierungskoalition ausgelöst, wie Uwe Schwarz ( SPD) und Jörg Hillmer ( CDU) in der Landtagsdebatte am Mittwoch anmerkten.

Stefan Birkner sprach erneut von einer „Kammer des Schreckens“, was ihm scharfe Kritik des SPD-Sozialexperten Schwarz eintrug. Auch Stefan Bothe von der AfD forderte einen Rücktritt der Sozialministerin. Die zugesagten 6 Millionen Euro reichten für die Kammer mit einem Jahresetat von 9 Millionen Euro nicht aus. Demgegenüber mahnte die Grünen-Sozialexpertin Meta Janssen-Kucz, nicht ewig die Existenz der Kammer infrage zu stellen: „Es geht nicht mehr um das Ob, sondern um das Wie.“ Das jüngste Beispiel von mutmaßlichen Misshandlungen von Patienten in einem Celler Pflegeheim zeige, wie nötig eine Meldestelle für solche Fälle sei, die am besten bei der Kammer abgesiedelt sei. Allerdings kritisierte auch Janssen-Kucz, dass die Ministerin noch immer nicht ein vor einem Jahr angekündigtes Pflegegesetz vorgelegt habe.

Ministerin schweigt zu Rücktrittsforderung

Sozialdemokrat Schwarz verteidigte die Ministerin, die beklagten Verzögerungen hätten in erster Linie daran gelegen, dass Reimanns Ministerium mit der ganzen Arbeitskraft mit der Bewältigung der Corona-Krise zu tun gehabt habe: „Es gibt keinen Grund zu einem Rücktritt.“ Reimann selbst sagte dazu kein Wort. Die 6 Millionen Euro Zuschuss für 2020 könnten bald fließen, die angekündigte Befragung werde im Juli neu starten – mit der Zukunftsfrage gleich zu Beginn. Zu der angekündigten Rückzahlung von bereits geleisteten Mitgliedsbeiträgen in den Jahren 2018 und 2019 gebe es noch offene Fragen, meinte Reimann.

Von Michael B. Berger