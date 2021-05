Interview

„Um Ziegen kümmern und helfen“, betitelt die Deutsche Presse-Agentur diese Woche eine Minireportage über eine Förderschule in Amelinghausen. Schon der Einstieg zieht tief in die Story: „Manche Ziegen fressen Rasenflächen kurz. Andere werden für ihre Milch gehalten. Der zottelige Bock Pelle, seine Schwester Madita und Ziegen-Mama Lotta hingegen leben in einem Gehege nahe einer Schule. Einer Förderschule im Bundesland Niedersachsen, um genau zu sein.“ Ach ja, genau so etwas wünschten wir uns auch in der Redaktion. Eine Ziege, die Reisewarnungen wegfrisst. Oder Corona-Verordnungen. Eine Ziege, um die wir uns kümmern könnten. Und die uns seelisch hilft in dieser schwierigen Zeit, in der jedes Ländle seine eigene Unordnung hat. Und einen Landesfürsten, der über alles mit göttlicher Einsicht wacht ...

Brandschutzregeln im Rosenkrieg

Von den Ziegen ist jetzt der Übergang gar nicht so leicht zu finden zu jenem Geplänkel, das diese Woche die Boulevardspalten füllt. In Hannover liegen sich die Frauen von Gerhard Schröder in den Haaren. Das war auch früher so, aber da gab es noch kein Internet und keine sozialen Medien. In diesem Fall streiten sich Nummer vier und Nummer fünf an des großen Gerhards Seite. Nummer vier, Doris Schröder-Köpf, die geschiedene Gattin des Altkanzlers, hat angeblich aus Brandschutzgründen angeordnet, dass bestimmte Gegenstände aus dem Eingangsbereich des Schröder’schen Hauses zu entfernen seien, darunter eine koreanische Statuette.

Langsam köcheln lassen

„Zoff um Statue von Sex-Sklavin“, titelt die Zeitung mit den großen Buchstaben, nachdem Nummer fünf auf Instagram heftig gegen Nummer vier geschossen hat. Ausgerechnet die Migrationsbeauftragte des Landes Niedersachsen fordere die Entfernung einer Statue, die an die Opfer von sexueller Gewalt während der japanischen Kolonialherrschaft in Korea erinnere, postete Soyeon Kim-Schröder. Pech nur, dass der Altkanzler offenbar nicht Herr im eigenen Haus ist, denn das Haus gehört ebenfalls der Ex-Gattin. Und in solchen Fällen ist der Brandschutz unerbittlich. Pech auch, dass unser Altkanzler offenbar keinen guten Presseagenten hat. Denn von sogenannten Z-Kriegen will man eigentlich nichts wissen. Dann doch lieber noch mehr Filmchen auf Instagram, wie Gerhard S. einen Baum pflanzt oder eine Artischocke köcheln lässt. Schön langsam ...

Vielleicht sollte die Landesregierung schon wegen der ungeheuren Vermehrung der Wölfe ein Zickenministerium einrichten. Von dem kann sich die CDU-Landtagsfraktion auch relativ schnell distanzieren wie vom Vorschlag ihrer Kultusbeauftragten Mareike Lotte Wulf, angesichts der Pandemienöte ein Ministerium für Kinder einzurichten. Wir finden das wunderbar. Da könnte man doch endlich mal eine 14-Jährige zur Staatssekretärin machen oder gar zur Ministerin. Allerdings ist unser Vorschlag, in Corona-Zeiten und Zeiten kultureller Verödung doch ein Ministerium für allgemeines Halli-Galli einzurichten, auch nicht aufgegriffen worden. Wie wäre es mit einem Ministerium für Zauberei, das uns all die ausgegebenen Corona-Millionen zurückbringt? Wird wohl auch nichts. Dann freuen wir uns doch über unser Europa-Ministerium, das wir dem Proporzzwang der Regierungsparteien verdanken. Es lebe Hoch, Tusch, Narrhallamarsch!

Von Michael B. Berger