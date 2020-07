Hannover

Sein Wahlspruch soll lauten: „Size Does Matter“ – was so viel heißt wie „Größe ist wichtig“. Zumindest im Mittelalter hat man die Macht von Potentaten auch an ihrer Fresslust und an ihrem Gewicht gemessen, das dem Sattelschwein „Graf Bobby“ nun das Leben gerettet hat. Denn mit 150 Kilo ist der Eber aus Aurich zu fett für die Enthaarungsmaschine des Schlachters und deshalb in diesen Tagen zum Instagram-Star geworden. Auf seinem Account erzähle „Graf Bobby“, der einem Auricher Biobauernpaar gehört, nun aus seinem Schweineleben und spiele damit seine Kosten für Futter und Stall selbst ein, berichtete die Deutsche Presseagentur diese Woche. So widersetzt sich das lebenslustige Tier der traurigen Prognose, dass es den meisten Schweinen letztlich Wurst sei, was aus ihnen werde.

Siggis Liebe zu Scheinen

Wo wir grade bei Schweinen sind: Ein alter, gern unter Sozialdemokraten zitierter Spruch ist, dass ein guter Bauer seine Schweine am Gang erkenne. Ein Sprichwort aus der guten, alten Zeit, als die Schweine noch völlig frei herumliefen, was heute dank der Massentierhaltung nahezu ausgeschlossen ist. Wäre da nicht die Finanzbranche, der Spitzensport oder die Politik. Aber es wird nicht die Liebe zu Schweinen gewesen sein, die den früheren SPD-Chef Sigmar Gabriel als Honorarkünstler zu Deutschlands erfolgreichstem Schweineschlächter Clemens Tönnies getrieben hat. Vermutlich war es die schiere Liebe zu Scheinen ...

Im Grunde bräuchte man so etwas wie den jetzt von Bundesrat und Bundestag beschlossenen Kohleausstieg auch für ehemalige Politiker, die mit Pensionen eigentlich auskömmlich versorgt sein sollten. Aber was wären wir ohne die Gier nach Anerkennung und Geld? Der alte Freud’sche Spruch, dass Kultur eben auch durch Triebverzicht entsteht, könnte zumindest die politische Kultur in Deutschland befördern.

Wann endet das Maskenspiel?

Wo wir grade bei politischer Kultur sind: Spott in den sozialen Medien zog sich Anfang dieser Woche Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil zu. Im Bundesrat posierte er kurz mit seinen Kolleginnen Manuela Schwesig aus Meck-Pomm und Anke Rehlinger aus dem Saarland. Weil die an Krebs erkrankte Schwesig einen Mundschutz trug, legten auch Rehlinger und Weil kurz eine Maske an – und den Mundschutz nach dem Foto wieder ab. Was geifernde Kommentare zur Folge hatte. Hoffentlich hat das gesamte Maskenspiel, das wir alle treiben müssen (und sollten), bald ein Ende. Und das elende Blockwartbewusstsein auch.

Aber der/die/das Virus hat auch sein Gutes: Endlich ganz allein Fahrstuhl fahren, keine Massenbesäufnisse mehr auf Oktober- und Schützenfesten. Schade nur, dass die vielen Nacktschnecken in meinem Garten kein Corona bekommen. Bleiben Sie munter!

Von Michael B. Berger