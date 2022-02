Hannover

Die Distanzierung der SPD-Führung vom ehemaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder reicht CDU und FDP nach einem Bericht der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ nicht aus. Der stellvertretende niedersächsische Landtagspräsident Frank Oesterhelweg (CDU) legte der SPD in der „FAZ“ (Montag) nahe, ihren früheren Bundesvorsitzenden aus der Partei auszuschließen: „Die stolze alte SPD sollte Gerhard Schröder rauswerfen.“ Auch müsse man die repräsentative Ausstattung überdenken.

„Warum Schröder noch ein Büro und einen Fahrer aus Steuergeldern bekommt, erschließt sich mir nicht, denn er kann in keiner Weise mehr für Deutschland sprechen“, sagte Oesterhelweg. „Er ist eine Schande für das Amt, das er bekleidet hat.“

Druck auf Altkanzler Schröder wächst

Auch der Vorsitzende der FDP in Niedersachsen, Stefan Birkner, vertritt die Ansicht, man müsse nun „hingucken“ bei der Ausstattung Schröders. „Alles, was über den Grundbedarf der persönlichen Sicherheit hinausgeht, steht zur Debatte.“

Schröder gilt als Freund Putins und ist Aufsichtsratschef beim staatlichen russischen Energiekonzern Rosneft. Er hat Führungspositionen bei den Pipeline-Projekten Nord Stream und Nord Stream 2. Die Erdgasleitungen durch die Ostsee verbinden Russland und Deutschland. Die Inbetriebnahme von Nord Stream 2 wurde nach dem russischen Angriff auf die Ukraine von der Bundesregierung auf Eis gelegt.

SPD geht auf Distanz

Führende Mitglieder der SPD waren am Wochenende zum Altkanzler auf Distanz gegangen. Die CDU in Hannover hat außerdem eine Debatte rund um die Ehrenbürgerschaft von Schröder in der niedersächsischen Landeshauptstadt gestartet. Schröder sollte alle Ämter im Auftrag der russischen Regierung ruhen lassen und sich von seinem langjährigen Freund Wladimir Putin distanzieren. Sonst müsse ihm die Ehrenbürgerwürde aberkannt werden, da Schröders Verhalten als Ehrenbürger auch dem Ansehen Hannovers schade.

Von RND/dpa