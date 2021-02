Hannover

„Wenn wir weiterhin erfolgreich durch die Krise kommen wollen, muss das besser organisiert sein“, sagt Bernd Althusmann (54) bei der Pressekonferenz vor dem CDU-Landesparteitag. Geballte Faust, entschlossener Blick. „Ich glaube, dass da noch eine ganze Menge Luft nach oben ist bei der Organisation des Impfgeschehens.“ Es sind Sätze wie diese, die seit einigen Wochen aufhorchen lassen. Althusmann sitzt schließlich nicht in der Opposition, sondern als Wirtschaftsminister im Kabinett.

„Nehmen sie meine eigene 81-jährige Mutter“, fährt der CDU-Landeschef fort. Neben ihm hat der künftige Generalsekretär Sebastian Lechner Platz genommen, mit etwas Abstand noch eine Sprecherin. Sonst ist der große Saal in der Parteizentrale im Zooviertel leer. Die Journalisten sind coronagerecht per Internet zugeschaltet. Seine Mutter wisse nicht unbedingt, wo sie für einen Impftermin anrufen müsse und wie sie dann zum Impfzentrum komme. „Natürlich habe ich ihr das angeboten, das können sie sich vorstellen“, fügt Althusmann rasch hinzu. „Natürlich werde ich mich auch um einen Termin kümmern.“ Aber das ganze Impfen müsse nachvollziehbarer und verständlicher für die Menschen werden.

Kritik an SPD

Althusmann will an diesem Sonnabend in Hildesheim mit einem guten Ergebnis als Parteichef wiedergewählt werden. Bei einem hybriden Parteitag, mit virtuellen Grußworten von Bundeschef Armin Laschet und CSU-Chef Markus Söder. Da kann ein bisschen Profilierung auf Kosten des Koalitionspartners ja nicht schaden. Althusmanns Worte sind wohl gewählt, die Angriffe nicht unter der Gürtellinie. Dass die Kritik am Impfmanagement von Staatskanzlei und Gesundheitsministerium trotzdem trifft, zeigt die Reaktion der SPD.

„Jetzt ist nicht die Zeit für parteipolitisches Wahlkampfgetöse“, echauffiert sich SPD-Generalsekretärin Hanna Naber. Der Fehlstart von Althusmann bei der Auszahlung von Wirtschaftshilfen in der Corona-Krise sei unvergessen. Der Wirtschaftsminister solle mit Kritik gegenüber anderen Ressorts vorsichtig sein.

Ein bisschen Wahlkampf

Ein bisschen ist wohl tatsächlich schon Wahlkampf in Niedersachsen. Im September wird nicht nur der Bundestag neu gewählt, sondern auch die Kommunalparlamente, im Herbst 2022 folgt der Landtag. Dann will Althusmann im zweiten Anlauf Ministerpräsident werden. Beim ersten Versuch 2017 war der CDU auf der Zielgeraden die Puste ausgegangen. Damals hatten Althusmann und Co. mit unnötigen Fehlern den Sieg von Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) begünstigt.

Unnötige Fehler am Ende des Wahlkampfs haben Bernd Althusmann und die CDU 2017 den Sieg gekostet. Der damalige Spitzenkandidat Bernd Althusmann am Wahlabend. Quelle: Christian Behrens

Doch das ist lange her, und der Bernd Althusmann des Jahres 2021 ist ein anderer als vor Jahren. Er ist auch nicht mehr vergleichbar mit dem Althusmann des Jahres 2018, der häufig müde und ausgelaugt wirkte. Minister für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung, stellvertretender Ministerpräsident, CDU-Landeschef, Aufsichtsratschef der Deutschen Messe AG, VW-Aufsichtsrat. Althusmann der Vielbeschäftigte, der viel Kritisierte, der auch in der eigenen Partei Umstrittene. 60 Nein-Stimmen bei der Wiederwahl zum Landeschef machten das damals deutlich.

Vergnügt auf der Regierungsbank

Seitdem hat sich einiges geändert, schon optisch. Althusmann wirkt schlanker, agiler. Während andere Kabinettskollegen bei Landtagssitzungen verkniffen auf der Regierungsbank sitzen, sieht der Wirtschaftsminister meist ganz vergnügt aus, lacht sogar manchmal mit der Opposition. Der zaudernde, misstrauische, schnell beleidigte Althusmann scheint Geschichte. Die Rettung der Deutschen Messe AG hat ihm Auftrieb gegeben.

Früher haben sie ihn „Panzer“ genannt, weil er nach dem Abitur eine Offizierslaufbahn bei der Panzertruppe der Bundeswehr eingeschlagen und später noch Pädagogik studiert hat. „Panzer“ passte damals ganz gut zu Althusmann, der ab 2003 als Parlamentarischer Geschäftsführer mit strenger Miene und schroffer Art die Geschicke der Landtagsfraktion lenkte – und dem damaligen Ministerpräsidenten Christian Wulff und Fraktionschef David McAllister den Rücken freihielt.

Der Panzer ist Geschichte

Weil Althusmann aber ein durchaus sensibler und nachdenklicher Mann ist, der zuhört, wenn man mit ihm redet, wollte er irgendwann seinen martialischen Spitznamen loswerden. Prompt schrieb eine Zeitung vom „Mann, der nicht mehr Panzer heißen will“. Auch der „Erklär-Bernd“, der zu jedem Thema etwas zu sagen hatte, ist Althusmann heute nicht mehr.

Die Karriere des gebürtigen Oldenburgers verlief zunächst steil: Staatssekretär, dann Chef des Kultusministeriums, Präsident der Kultusministerkonferenz. Der Bildungspolitiker Althusmann hielt eine Promotion für notwendig und wäre 2011 fast an Plagiatsvorwürfen gescheitert. Die Uni Potsdam beließ ihm aber seinen Doktortitel.

Drei Jahre Namibia

Der Karriereknick kam zwei Jahre später. Nach der verlorenen Landtagswahl 2013 ging Althusmann nach Namibia, arbeitete dort für die Adenauer-Stiftung. Die drei Jahre weg von der Landespolitik hätten ihm sehr gutgetan, sie hätten seinen Horizont erweitert, sagte er nach der Rückkehr. Althusmann lebt in einer Patchworkfamilie mit mehreren Kindern in Lüneburg. Zwei hat er aus seiner ersten Ehe, eines mit der neuen Frau, die auch noch zwei Kinder aus der ersten Ehe mitgebracht hat.

Lange her: Bernd Althusmann in seiner Zeit als Kultusminister. Quelle: Christian Behrens

Auch politisch scheint Althusmann seine Richtung gefunden zu haben: in die Mitte der CDU, in der Mitte der Gesellschaft. Gegenüber der Kanzlerin war er immer schon loyal, jetzt auch gegenüber Kronprinz Armin Laschet. Die einstige Begeisterung für den wertkonservativen Friedrich Merz als möglichen Parteichef hielt nicht lange vor.

In Umfragen hinter Weil

Seine politische Agenda macht er im Vorfeld des Parteitags deutlich: „Wir werden die Schuldenbremse in keiner Weise lockern“, sagt er. Wieder eine Kampfansage an die SPD. „Wir werden den Weg der Digitalisierung und der Entbürokratisierung in Niedersachsen weiter fortsetzen.“ Polizei und Justiz will die CDU besser ausstatten.

Doch anders als seine Partei im Vergleich zur SPD liegt Althusmann in der Wählergunst deutlich hinter Konkurrent Weil zurück. Bei einer Umfrage des NDR im Oktober vergangenen Jahres favorisierten 57 Prozent weiterhin Weil im Ministerpräsidentenamt, 23 Prozent votierten für Althusmann. Zwei Jahre zuvor hatten sich 53 Prozent für den SPD- und 26 Prozent für den CDU-Politiker ausgesprochen.

„Wir sind gelassen und locker“

Am nötigen Selbstbewusstsein mangelt es Althusmann trotzdem nicht. „Wir sind die entscheidende und treibende Kraft in dieser Landesregierung. Gemeinsam mit der CDU-Landtagsfraktion sind wir Taktgeber in Niedersachsen“, sagt der CDU-Chef. „Wir sind gut aufgestellt. Wir sind gut gelaunt, wir sind entsprechend gelassen und locker. Die Niedersachsen Union hat im Moment wirklich einen guten Lauf.“ Althusmanns Wahlergebnis am Samstag soll das möglichst unterstreichen.

Von Marco Seng