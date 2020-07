Bremen

In der kleinen St.-Martini-Gemeinde in Bremens Altstadt hört man kein schlechtes Wort über Pastor Olaf Latzel. Der Mann, der sonntags um 10 Uhr wortgewaltig in der Backsteinkirche unmittelbar an der Weser die Bibel predigt und auslegt, scheut weder Konflikte noch klare Ansagen. Doch dass der evangelikale Geistliche mit abschätzigen und feindseligen Äußerungen über Homosexuelle die Grenze überschritten hat, steht für die liberale Bremische Evangelische Kirche (BEK), zu deren 61 Gemeinden auch St. Martini zählt, fest. Und auch für die Bremer Staatsanwaltschaft.

Pastor bezeichnete Homosexuelle als Verbrecher

Der 52-Jährige hatte Homosexuelle als Verbrecher bezeichnet, die Bremer Staatsanwaltschaft hat ihn darum wegen Volksverhetzung angeklagt. Latzel hatte im Herbst 2019 auf einem sogenannten Eheseminar der evangelikalen St.-Martini-Gemeinde gesagt: „Überall laufen diese Verbrecher rum von diesem Christopher Street Day, feiern ihre Partys“. Laut Bibel sei gelebte Homosexualität genau wie Ehebruch ein „todeswürdiges Verbrechen“, auch wenn man deshalb niemanden umbringen müsse.„Der ganze Gender-Dreck ist ein Angriff auf Gottes Schöpfungsordnung, ist zutiefst teuflisch und satanisch“, sagte Latzel. Außerdem sprach er von einer „teuflischen“ Homo-Lobby. Latzels Äußerungen sind belegt durch eine inzwischen entfernte Audiodatei auf seinem Youtube-Kanal, die auch dieser Zeitung vorliegt.

Aus Sicht der Staatsanwaltschaft hat der Pastor damit zum Hass gegen Menschen aufgestachelt, die „von der angeblich allein richtigen zweigeschlechtlichen und heterosexuellen Norm abweichen“, und er habe ihre Menschenwürde angegriffen. Der theologische Leiter der Bremischen Evangelischen Kirche (BEK), Pastor Bernd Kuschnerus, äußerte sich zutiefst erschüttert. Tatvorwurf und Anklage seien schwerwiegend. Ob die Vorwürfe zutreffen, muss ein Amtsgericht entscheiden, wenn denn die Anklage zugelassen wird.

Gottesdienstbesucher nehmen Latzel in Schutz

Auch am Sonntag predigte Latzel rund 40 Minuten lang. Thema: „Eine Lehrgeschichte biblischer Wahrheiten Joh 8,2-11“. Die Teilnahme am Gottesdienst war aufgrund der geltenden Corona-Regeln nur begrenzt möglich. Zudem wird das Gebäude gerade innen umgebaut. Rund 40 Plätze gab es, aber auf Youtube verfolgten über 2900 Menschen die Predigt live. „Wir können uns wirklich glücklich schätzen, solch einen Pastor zu haben“, lobte eine Gottesdienstbesucherin am Sonntag. Er halte sich an die Wahrheit der Bibel. Sie kritisierte die „Hetze“ gegen ihn. „Ich werde mich sehr einsetzen, dass er bleibt.“ Allerdings hatte aus Protest gegen Latzel am Sonntag auch eine Frau mit nacktem Busen in Regenbogenfarben vor der Martinikirche protestiert, wie der Evangelische Pressedienst berichtete.

Mit nackten Brüsten in Regenbogenfarben hat am Sonntag eine Frau gegen den von der Staatsanwaltschaft wegen Volksverhetzung angeklagten Pastor protestiert. Quelle: Dieter Sell/epd

Latzel schweigt aktuell zu Vorwürfen

Latzel ist Kirchenbeamter, die BEK leitete disziplinarrechtliche Schritte gegen ihn ein. Doch das Verfahren ruht bis zum Ende der strafrechtlichen Ermittlungen. Latzel selbst schrieb auf Anfrage in einer Mail, er stehe für Interviews bis zum Ende des Disziplinarverfahrens nicht zur Verfügung. Der Pastor hatte zuvor schon Ende April auf die Vorwürfe reagiert und betont, er habe sich nicht auf Homosexuelle bezogen, als er von Verbrechern gesprochen habe. Gemeint seien mit den „Verbrechern“ lediglich „militante Aggressoren“, die ihn und seine Gemeinde wiederholt attackiert und verleumdet hätten. Das habe er bei seinem Eheseminar-Vortrag zwar nicht so gesagt, doch sei dieser Bezug klar gewesen. Latzel entschuldigte sich, falls der Eindruck entstanden sein sollte, er halte alle Homosexuellen für Verbrecher. Seine anderen Äußerungen relativierte er nicht. Vielmehr bestand er darauf, dass Homosexualität wie Geldgier, Rache oder Trunksucht sündhaft sei.

Disziplinarverfahren im Mai eröffnet

Wegen der strafrechtlichen Ermittlungen eröffnete die Landeskirche BEK bereits im Mai ein Disziplinarverfahren gegen Latzel. Bei einem Dienstgespräch zwischen Pastor und BEK-Leitung vereinbarten beide Seiten nun am Freitag, dass Latzel ab 9. Juli sechseinhalb Wochen Urlaub nimmt und Mitte August zu einem erneuten Dienstgespräch erscheint. „Alle denkbaren dienstrechtlichen Maßnahmen sind für diesen Zeitraum ausgesetzt“, hieß es in einer BEK-Erklärung. „Was nicht vorgesehen war, dass ich nun etwas länger Urlaub machen werde, insgesamt sechs Wochen“, sagte Latzel am Sonntag gegenüber seiner Gemeinde.

Schon im Jahr 2015 hatten evangelische Pastoren und Pastorinnen auf den Stufen des Bremer Doms mit einem Plakat gegen Äußerungen von Pastor Latzel demonstriert. Quelle: Carmen Jaspersen/dpa

Kirchenpräsidentin Edda Bosse hatte im Mai aufgrund von Latzels Äußerungen von „Giftpfeilen“ gesprochen, die in „der Brühe niederster Instinkte gebadet“ hätten. Das Verhältnis zwischen BEK und St. Martini ist jedenfalls eisig. „Wir befinden uns in einer schweren Auseinandersetzung“, sagte Jürgen Fischer vom St.-Martini-Vorstand am Sonntag. „Nun gehen wir in die Urlaubszeit und die Frage ist: Was tun wir?“ Die Antwort, die er dann selbst gab, passt zur Gemeinde und zum Pfarrer: „Wir wollen den Herrn bitten um seine Führung und seine Leitung und seine Gnade.“

Bereits 2015 hatte Latzel andere Glaubensrichtungen beschimpft. Den Buddha bezeichnete er als „dicken, alten, fetten Herrn“, das islamische Zuckerfest als „Blödsinn“ und katholische Reliquien als „Dreck“. Damals entschied die Staatsanwaltschaft, dass die Äußerungen noch unter die Religions- und Meinungsfreiheit fielen.

Von Eckhard Stengel und Helmut Reuter