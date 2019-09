Peine

Wegen eines Familienstreits in Peine ist die Polizei am Sonnabend gleich zwei Mal zum Einsatz gekommen. Zunächst habe der 39 Jahre alte Ehemann in der Nacht auf Sonnabend seiner Frau mit der Faust ins Gesicht geschlagen, teilte ein Polizeisprecher mit. Als die Beamten eintrafen, war der Mann schon fort.

Nach seiner Rückkehr gab es zwei Stunden später erneut Streit, wieder rückte die Polizei an. Eine Beamtin wurde dabei in der Küche der Wohnung von einer Tochter der Familie mit einem Küchenmesser bedroht. Erst nach einer „scharfen Ansprache“ habe die Täterin das Messer weggelegt, hieß es. Der Mann verließ freiwillig die Wohnung. Gegen ihn wird wegen Körperverletzung ermittelt, gegen seine Tochter wegen Bedrohung.

Von RND/lni