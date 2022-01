Edemissen

In der Nacht zu Freitag ist in der Volksbank in Edemissen (Kreis Peine) ein Geldautomat gesprengt worden. Um 2.50 Uhr gab es eine lautstarke Detonation im Ortskern. Zeugen beobachteten daraufhin drei oder vier Personen, die in den völlig zerstörten Schalterraum liefen und anschließend verschwanden, berichtet Polizeisprecher Malte Jansen.

Die Parallelen zu der erst fünf Tage zurückliegenden Geldautomaten-Sprengung in Vöhrum sind auffällig. Laut Jansen flüchteten die Täter auch in diesem Fall mit einem dunklen Fahrzeug, wahrscheinlich mit einem schwarzen Audi, und zwar in Richtung Abbensen. Eine sofort eingeleitete Fahndung, bei dem auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam, verlief bislang erfolglos. Bei der Suche unterstützten auch Polizisten aus dem Nachbarkreis Gifhorn.

Ob Geld gestohlen wurde, sei noch unklar, sagt Jansen. Der Schaden an dem Volksbank-Gebäude ist immens. „In dem großflächig verglasten Schalterraum ist keine Scheibe intakt geblieben“, berichtet Jansen.

Von der Redaktion