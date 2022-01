Peiner Tierklappe sorgt bundesweit für Aufmerksamkeit  

Peine

Es waren einfach zu viele Hunde und Katzen – das Peiner Tierheim musste vor drei Wochen seine Tierklappe schließen. Doch schon bald könnte sich die Situation wieder ändern. Tierheimleiterin Heike Brakemeier ist optimistisch: „Wenn alles klappt, können wir in zwei bis drei Wochen wieder öffnen“, sagt sie. Der Ansturm auf Deutschlands wohl erste Tierklappe war enorm. Andere Tierschützer könnten dem Beispiel des Peiner Tierheims nun folgen, berichtet Brakemeier.

TV-Sender VOX dreht Bericht über das Tierheim

Das Peiner Tierheim an der Fritz-Stegen-Allee ist mittlerweile weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt. „Das freut uns natürlich. Denn wir hoffen natürlich, dass künftig keine Tiere mehr ausgesetzt werden“, sagt Brakemeier. Zumindest im Kreis Peine sieht es erfolgversprechend aus. „Mit Eröffnung der Tierklappe, also etwa seit einem halben Jahr, haben wir keine Meldung mehr über ausgesetzte Haustiere bekommen“, so die Leiterin.

Und das Modell der Tierklappe könnte nun bundesweit Vorbild für andere Tierheime werden. Es gebe Anfragen aus Nordrhein-Westfalen und aus der Region Ostfrieslands, berichtet Brakemeier. „In dieser Woche drehte der Fernsehsender Vox bei uns im Tierheim“, so die Tierheimleiterin weiter. Der Beitrag zur Tierklappe wird voraussichtlich am Samstag, 5. März, um 18 Uhr bei der Sendung „hundkatzemaus“ zu sehen sein, wie ein Sprecher des Senders mitteilt.

Wann öffnet die Tierklappe in Peine wieder?

Doch noch ist ein wenig Geduld im Peiner Tierheim gefragt, bis die Tierklappe wieder öffnen kann. Die Herausforderung: Alle 32 Katzen aus der Quarantäne müssen in die Katzenstube umziehen – und erst einige von ihnen vermittelt werden. Insgesamt 82 Katzen leben im Tierheim, Platz ist eigentlich nur für 80 Samtpfoten. „Vor allem die Quarantäne ist randvoll“, berichtet die Leiterin.

Tierheimleiterin Heike Brakemeier mit einer Katze im Tierheim. Quelle: Nina Schacht

Doch nicht nur Katzen – es waren allein 19 Rassekatzen in einer Nacht – wurden in der Tierklappe abgegeben, sondern auch Hunde. Einige von ihnen auch Problemtiere. Und seit der Schließung der Tierklappe wurden weitere drei Hunde mit einer „Verhaltensauffälligkeit“ im Tierheim aufgenommen. „Die Hunde kamen nicht direkt aus Peine, sondern so gut wie überall aus Niedersachsen“, sagt Günter Diederichs, Vorsitzender des Peiner Tierschutzvereins.

Derzeit noch geschlossen. Doch das soll sich bald wieder ändern. T Quelle: Nina Schacht

Nach Beißattacke in Peine: Aggressiver Hund soll ins Tierheim

Und noch eine besonders prekäre Anfrage liegt beim Peiner Tierheim auf dem Tisch. Am Dienstag stellte ein Mann seinen Hund im Tierheim vor. Der vierjährige Hund der Rasse „Dogo Argentino“ hatte vor knapp fünf Wochen einen kleinen Hund totgebissen. Der Vorfall ereignete sich in der Peiner Südstadt, als sich der Rüde aus seinem Geschirr befreite und zubiss. Der Besitzer des angreifenden Hundes hatte noch versucht, dass Maul seines Tieres zu öffnen, und wurde dabei noch selbst von seinem Hund gebissen.

„Das Tier hat eine sehr hohe Beißkraft“, erklärt Heike Brakemeier. Sie habe Rücksprache mit dem Veterinäramt gehalten. Derzeit laufe ein Verfahren, ob das Tier als „gefährlich“ eingestuft wird – und generell einen Maulkorb tragen muss, sowie Leinenzwang besteht. „Solch ein Tier zu vermitteln, ist extrem schwierig“, betont sie.

Verband: Tiere kommen oft von unseriösen Händlern

Um die Tiere in der Einrichtung kümmert sich Brakemeier gemeinsam mit zwölf weiteren Angestellten. Das Telefon klingelt häufig. Manche Anrufer wollen ein Tier aufnehmen, andere ihr Tier abgegeben. Jennifer Semmler, stellvertretende Einrichtungsleiterin, betont, dass die Tierklappe eigentlich eine Noteinrichtung sei. Aktuell ergebe sich aber der Eindruck, dass überforderte Tierbesitzer eine mögliche Abgabe-Gebühr scheuen oder sich einfach schämen, mit den Tieren nicht klarzukommen. „Dabei suchen und finden wir eigentlich immer eine Lösung“, so Semmler. Dennoch müsste der umgebaute Anhänger für Hunde, Katzen und Kleintiere zunächst weiter umgedreht, also geschlossen bleiben.

Der Tierschutzverband Niedersachsen betont auf Nachfrage, dass es sich meist um Tiere handele, die nicht von Heimen des Deutschen Tierschutzbundes während Corona vermittelt worden seien. Häufig seien sie von unseriösen oder illegalen Händlern und Züchtern erworben worden, wie Verbandsvorstand Dieter Ruhnke sagt. „Während der Corona-Pandemie ist die Nachfrage nach einem Haustier enorm angestiegen“, berichtet er. Darauf hätten organisierte Kriminelle reagiert und Angebote am Fiskus vorbei geschaffen.

Registrierungspflicht gefordert

Mit Blick auf die Hauskatzen ist auch dem Tierschutzverband zufolge festzustellen, dass mehr Tiere als in den Vorjahren betreut werden müssen. Häufig seien die Katzen nicht kastriert. Nach der Anschaffung während der Pandemie wurde laut Ruhnke häufig auf eine Kastration verzichtet – teilweise auch, weil dies nicht überall vorgeschrieben ist. Das hat nach Einschätzung der Tierschützer zu vielen unkastrierten Freigängerkatzen und damit einer unkontrollierten Vermehrung geführt.

Als Reaktion fordert der Verband eine bundesweite Kennzeichnungs- und Registrierungspflicht für Hunde und Katzen. Für Hauskatzen, denen Freigang gewährt werde, sollte es zudem eine Kastrationsverpflichtung geben. Auch für die Haltung von Heimtieren wünscht sich Ruhnke einheitliche Haltungsvorschriften, die auch Sachkunde wie etwa beim Hundeführerschein beinhalten. Zudem sollte der Handel im Internet nur mit amtlicher Genehmigung erfolgen.

Von Nina Schacht/ RND/lni