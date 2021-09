Hannover

Der größte Arbeitgeber in Niedersachsen ist das Land selbst. Mehr als 240.000 Menschen sind in der Landesverwaltung beschäftigt. Doch angesichts der bevorstehenden Pensionswelle muss das Land sich künftig noch stärker um Fachkräfte und Nachwuchs bemühen. Dabei soll eine neue „Dachmarke“ helfen, die Innenminister Boris Pistorius (SPD) am Donnerstag vorstellte.

Harter Wettbewerb um Fachkräfte

„Der Wettbewerb um Fachkräfte und Nachwuchs ist hart und gestaltet sich viel intensiver als noch vor zwei oder drei Jahrzehnten“, sagte Pistorius, der selbst seit 30 Jahren im öffentlichen Dienst beschäftigt ist. Mit der neuen Arbeitgebermarke präsentiere sich das Land Niedersachsen jetzt einheitlich und modern. „Wir stellen damit unsere eigenen Vorzüge und auch die Vorteile des Landes Niedersachsen besonders pointiert heraus – denn davon gibt es jede Menge.“

Die neue Dachmarke „Arbeitgeber Niedersachsen – sicher!“ ist laut Pistorius für den Einsatz auf allen Medienkanälen ausgerichtet. Online-Werbekampagnen ermöglichten zielgruppengerechte Angebote. Im Zuge der Umstellung auf das neue Design seien unter anderem ein Blog und ein Podcast neu integriert worden. In der ersten Folge des Podcast „Niedersachsen calling“ gibt Pistorius einen kurzen Einblick in seine Arbeit. „Mit dieser Dachmarke setzen wir die Landesverwaltung als größten Arbeitgeber Niedersachsens optimal in Szene.“

110 unterschiedliche Ausbildungsberufe

Pistorius erklärte, dass Niedersachsen 800 Dienststellen und viele verschiedene Aufgabenfelder habe: Über 110 unterschiedliche Ausbildungsberufe, Stipendien und duale Studiengänge gebe es beim Land – von der Tierpflege bis hin zur Kampfmittelbeseitigung. Dazu kämen flexible Arbeitszeitmodelle und moderne Arbeitsformen, die insbesondere eine gute Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Privatleben ermöglichten. „Das ist gerade in der heutigen Zeit ein echtes Pfund“, sagte Pistorius.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das Land steht als Arbeitgeber vor großen Herausforderungen, weil in den kommenden Jahren zahlreiche Beschäftigte in den Ruhestand gehen werden. Bis zum Jahr 2024 wird jeder zehnte, bis zum Jahr 2029 sogar jeder vierte Beschäftigte des Landes die Regelaltersgrenze erreicht haben.

Von Marco Seng