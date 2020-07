Hannover

Der Neustart der Befragung von rund 78.000 Mitgliedern der Pflegekammer Niedersachsen ist überraschend abgebrochen worden. Auf Bitten des Verwaltungsgerichts Hannover werde die Evaluation verschoben, teilte das Sozialministerium am Dienstagnachmittag in Hannover mit. Am Vormittag noch hatte Sozialministerin Carola Reimann ( SPD) den Neustart angekündigt.

Hintergrund ist dem Ministerium zufolge die Klage eines Mitglieds der Pflegekammer gegen die Herausgabe seiner Adressdaten an den Dienstleister, der die Befragung organisiert. Das Sozialministerium erwartet zwar, dass die Klage abgewiesen wird. Die Behörde komme aber dem Wunsch des Gerichtes auf eine Verschiebung bis zu einer Entscheidung in der Sache nach, hieß es.

Die Pflegekammer Niedersachsen besteht seit 2017, sie ist die dritte und größte ihrer Art in Deutschland. SPD und CDU hatten die Evaluation der Kammer im Koalitionsvertrag zur Hälfte der Legislaturperiode vereinbart. Seit der Gründung war es immer wieder zu Protesten gegen die Einrichtung gekommen. Der Widerstand richtete sich gegen die Zwangsmitgliedschaft und Pflichtbeiträge.

