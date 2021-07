Von Gorleben in Niedersachsen aus hat sich eine Gruppe von Pilgern auf den Weg zum Braunkohletagebau Garzweiler gemacht, um auf die Gefährdung der Schöpfung hinzuweisen. Am Freitag wurde die Gruppe in Nordrhein-Westfalen von der Polizei gestoppt, eine Klimapilgerin im Rentenalter ging zu Boden.