Datteln

Pilgergruppe oder politische Demonstration? Um diese Frage ging es am vergangenen Freitag am Schloss Oberwerries in der Nähe von Hamm. Dort waren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des von kirchlichen Gruppen und Umweltinitiativen organisierten „Kreuzwegs für die Schöpfung“ von der Polizei gestoppt worden. Aus Sicht der Polizei handelte es sich um eine nicht angemeldete Demonstration, weil die Gruppe Plakate mit politischen Sprüchen mit sich führte. Inzwischen haben sich die Wogen offenbar etwas geglättet.

„Sprüche nicht beanstandet“

Wie die Polizei Hamm mitteilt, habe sie einige Plakate gar nicht beanstandet. Der Pilgergruppe zufolge war unter anderem das Halten des von Papst Franziskus übernommenen Spruchs „Diese Wirtschaft tötet“ unterbunden worden. Dem Widersprach die Polizei Hamm am Montag. Nicht-politische Inhalte wie der Spruch des Papstes seien zu „keinem Zeitpunkt beanstandet“ worden, heißt es in einer Mitteilung. Anlass für das Stoppen der Gruppe seien vielmehr Transparente mit der Aufschrift „Atomkraft – nein danke“ oder „Stoppt Braunkohle“ gewesen.

Die Pilgergruppe hat indes ihren Weg fortgesetzt und mittlerweile die Stadt Datteln passiert. „Wir machen jetzt ein bisschen weniger. Wir konzentrieren uns auf die Gruppe, den Weg und das mitgeführte Kreuz“, sagte die Sprecherin des Kreuzwegs, Negen Jansen, am Montagmittag. Auch die 65-Jährige, die sich bei der Auseinandersetzung mit der Polizei leicht am Kopf verletzt hatte, ist nach Auskunft der Sprecherin weiterhin dabei, fährt allerdings im Begleitfahrzeug mit.

„Wir sind eine religiöse Veranstaltung“

Für den weiteren Verlauf des Kreuzweges ist nun die Polizei Dortmund zuständig. Einer Sprecherin zufolge steht diese im Austausch mit der Initiative. Die Gruppe bekomme den Schutz des Versammlungsgesetzes. Pilgerin Jansen bestätigt, dass die Gruppe zur Kooperation bereit sei und das auch der Polizei signalisiert habe. Bezüglich der Frage, ob es sich um eine Demonstration handele, halten die Wanderer jedoch an ihrer Position fest. „Wir sind keine politische Veranstaltung, sondern eine religiöse“, sagt Jansen.

Von Thea Schmidt