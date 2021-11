Braunschweig

Pilgern ist angesagt. Jahrelang waren die historischen Routen hierzulande in Vergessenheit geraten, doch jetzt weist die symbolische gelbe Muschel auf blauem Grund an vielen alten Pilgerwegen wieder den Weg. Auch am 270 Kilometer langen Braunschweiger Jakobsweg, der von Magdeburg in Sachsen-Anhalt über Helmstedt, Königslutter, Braunschweig und Hildesheim bis nach Höxter in Nordrhein-Westfalen führt. „Viele Menschen sehnen sich nach Spiritualität und wollen diese durch Pilgern befriedigen“, sagt der ehrenamtliche Projektleiter Dieter Prüschenk.

Zahlreiche Gotteshäuser liegen am Verlauf des Jakobswegs

Er hat sich für eine Erschließung des historischen Weges starkgemacht, unterstützt von Partnern wie dem Bistum in Hildesheim und der Braunschweigischen Landeskirche, der Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz, Kirchengemeinden und Kommunen. Am Verlauf der Route liegen vier Dome, Stifte, Klöster, mehrere Jakobskirchen und romanische Dorfkirchen. Mit der erneuten Erschließung fädelt sich der Weg wieder ein in das Netz der europäischen Jakobswege.

Die symbolische gelbe Muschel weißt die Richtung entlang des Braunschweiger Jakobswegs – hier am Mühlenbach in Richtung Liesebach-Mühle bei Räbke im Landkreis Helmstedt. Quelle: Foto: Stefan Lohmann

Wer die Wanderstiefel schnürt, den Rucksack schultert und sich allein auf den Weg macht, kann sich fast problemlos an den gelben Muscheln orientieren, die sich an Bäumen und Zäunen befinden. Hilfreich sind vier Karten in Leporelloform im Maßstab 1:50.000, die das Projektteam für den Braunschweiger Jakobsweg herausgeben hat – etwa für die Route vom Elm bis zum ehemaligen Zisterzienserkloster im Braunschweiger Vorort Riddagshausen. 17 Kilometer ist die Strecke lang, eine ideale Entfernung für einen milden Herbsttag.

Rittergut Lucklum ist eine reizvolle Station

Wer den hügeligen Elm mit seinen dunklen Buchen und Eichen in Höhe des Örtchens Erkerode verlässt, genießt einen weiten Blick ins Braunschweiger Land. Der Höhenzug Asse und der Harz liegen im Süden, der Pilgerweg, der sich vor Jahrhunderten an einer wichtigen Handelsstraße zwischen Elbe und Weser orientiert hat, verläuft Richtung Westen, zunächst vorbei an Einfamilienhäusern ganz einfach bergab. Danach bleibt es flach. Der Weg führt durch kleine Dörfer mit Fachwerkhäusern im Ortskern, vorbei an Straßen, die Stiller Winkel, Brockenblick oder Ludquelleweg heißen. Auf dem Gelände des Rittergutes in Lucklum können sich die Wanderer einen der begehrten Stempel in ihren gelben Pilgerpass drucken lassen. Die kleine Gutskirche bleibt an diesem Morgen indes verschlossen. Doch auf dem weitläufigen Gelände des Rittergutes, durch das das Flüsschen Wabe mittendurch fließt, stehen noch Tische und Stühle eines Cafés für eine kleine Pause bereit, die noch nicht ins Winterquartier gebracht wurden. Eine Bewirtung gibt es an diesem Morgen jedoch nicht.

Herberge in Veltheim ist auf Anfrage rund um die Uhr geöffnet

Im nahen Veltheim befindet sich eine Pilgerherberge mit mehreren Betten, einer Küche, Dusche und Waschraum, die auf Anfrage rund um die Uhr geöffnet ist. Hier bekommen angemeldete Pilgergruppen eine warme Suppe, oder sie legen eine Rast unter der weit ausladenden Linde im Innenhof ein. Die Herberge gegenüber der katholischen Kirche Heilig Kreuz, die von Ehrenamtlichen in ökumenischer Zusammenarbeit betreut wird, ist auch Ausgangspunkt für Tagestouren in den Elm. In Veltheim erwartet die Wanderer darüber hinaus eine kleine Idylle – ein von Wassergräben umgebenes Schlösschen mit Türmen und Torhaus. Schwäne und Enten ziehen auf den Gräben ihre Bahnen, an den Fassaden leuchtet üppig wachsender wilder Wein in sattem Rot.

Auf dem Rittergut Lucklum Quelle: Rosemarie Garbe

Überhaupt sind es eher die kleinen Dinge, die den Reiz der Tour ausmachen: die stillen, verschlungenen Waldwege durch den Veltheimer Forst und die Herzogsberge, Koppeln mit Pferden, das bunt gefärbte Herbstlaub und immer wieder der Blick Richtung Asse und Harz. Durch einen weiteren Wald an den Stadtgrenzen Braunschweigs, den Buchhorst, erreicht der Wanderer die Klosterkirche Riddagshausen. Das Kloster wurde einst von Zisterziensermönchen gegründet und gehört nach dem Magdeburger Dom zu den ältesten gotischen Bauwerken Deutschlands. Die evangelische Klosterkirche steht Besuchern offen, und auch der angrenzende Klostergarten ist sehenswert. Wer gut zu Fuß ist, kann dem Jakobsweg von Riddagshausen aus weiter folgen – quer durch die Braunschweiger Innenstadt – vorbei an Kirchen und dem Dom St. Blasii.

Touren mit Pilgerführern sind im Angebot

Doch nicht jeder mag allein gehen. Das Pilgerbüro in Braunschweig bietet jedes Jahr Touren an, die von ausgebildeten Pilgerführern geleitet werden, nähere Infos gibt es unter www.braunschweiger-jakobsweg.de. Denn Pilgern ist weit mehr als Wandern. „Zu jeder Pilgertour gehört ein geistlicher Impuls“, sagt Dieter Prüschenk, der selbst mehr als 100 Touren geführt hat. Das kann ein kurzer Text sein, ein guter Gedanke, eine Geschichte aus der Bibel, eine Information zu einem spirituellen Ort.

Jede Tour beginnt und endet mit einer Andacht, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer singen gemeinsam, etwa den Taizé-Gesang „Laudate omnes gentes“. Auch das gemeinsame Schweigen gehört zum Pilgern. „Das macht was mit den Menschen“, sagt Prüschenk. Zu den ausgebildeten Pilgerbegleitern gehört auch die Braunschweigerin Angela von Schreiber-Stroppe. Sie hat bereits viele Gruppe auf dem historischen Jakobsweg geführt und schätzt bei den Touren die für viele ungewohnte körperliche Belastung. „Wer körperlich an seine Grenzen kommt, kommt auch intellektuell an seine Grenzen – und dann kann sich eine neue Tür auftun“, sagt sie.

Von Rosemarie Garbe