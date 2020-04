Hannover

Die Polizei wird auch in den kommenden Tagen und an Ostern verstärkt Präsenz zeigen. Wie schon am vergangenen Wochenende sollen so die Corona-Vorgaben durchgesetzt werden, wenn es die Menschen wieder ins Freie zieht. Das teilte Innenminister Boris Pistorius ( SPD) am Montag mit. Der sonnige Sonnabend und Sonntag hätten zwar gezeigt, dass sich der Großteil an die Regeln gehalten habe – doch es gab auch einige Unverbesserliche.

Starke Polizeipräsenz wird fortgesetzt

„Die Kontrollen werden wir auch in den kommenden Tagen und natürlich über Ostern mit starkem Personaleinsatz fortsetzen“, sagte Pistorius. Bereits Ende vergangener Woche teilte die Polizei unter anderem in Hannover mit, wegen des sonnigen Wetters ihr Aufgebot zu verstärken – und es auch nicht mehr nur bei belehrenden Gesprächen zu belassen. Allein in der Landeshauptstadt verzeichneten die Ordnungshüter mindestens 72 Ordnungswidrigkeiten und fertigten drei Strafanzeigen – unter anderem wegen einer Geburtstagsparty mit 19 Teilnehmern.

Pistorius bezeichnete auch das Verhalten zahlreicher Waschstraßen als „weniger positiv“. Entgegen der Corona-Vorgaben hatten sie die Betriebe flächendeckend in Niedersachsen geöffnet. In Hannover beispielsweise musste die Polizei am Sonnabend etwa 30 Waschanlagen schließen. Am Maschsee mussten die Beamten Lautsprecherdurchsagen machen, um Spaziergänger an den Mindestabstand zu erinnern.

Stimmung meist „friedlich und kooperativ“

Doch trotz der negativen Einzelfälle: „Insgesamt war die Stimmung meistens friedlich und kooperativ, der allergrößte Teil der Bevölkerung hielt sich wie selbstverständlich an die Vorschriften“, sagt Pistorius. Dies sei sowohl an beliebten Ausflugszielen wie dem Maschsee oder Steinhuder Meer als auch vor den erstmals wieder geöffneten Baumärkten der Fall gewesen. Die Geschäfte seien – wie auch Supermärkte – gut auf den Ansturm vorbereitet gewesen.

Passend zu Pistorius’ Ankündigung teilte auch die Polizeidirektion Hannover bereits mit, in der Stadt und im Umland Präsenz zu zeigen „und die Regelungen zum Kampf gegen das Corona-Virus“ zu kontrollieren. Die Stadt Wunstorf hat zudem bereits angekündigt, die Promenaden am Steinhuder Meer an Ostern zu sperren. Gleiches erwägt Isernhagen für seine Seen.

Von Peer Hellerling