Hannover

Die tödlichen Schüsse auf eine Polizistin und ihren Kollegen in Rheinland-Pfalz haben auch in Niedersachsen für Entsetzen und Trauer gesorgt. Innenminister Boris Pistorius (SPD) zeigte sich bestürzt über die Tat. „Ich bin tief erschüttert über den feigen Mord an den beiden Polizisten in Kusel in Rheinland-Pfalz“, sagte Pistorius der HAZ. „Mein Beileid gilt ihren Familien und Angehörigen.“ Zum Gedenken sollen in Niedersachsen die Streifenwagen der Polizei mit Trauerflor fahren.

Schünemann fordert Einsatz von Bodycams

Auch der frühere Innenminister Uwe Schünemann (CDU) zeigte sich „schockiert über den Mordanschlag. Es gebe insgesamt immer mehr Übergriffe auf Polizeibeamte – gerade auch im Zusammenhang mit den Corona-Protesten. Aber das sei mit einer solchen Tat nicht vergleichbar, sagte der CDU-Politiker der HAZ. Schünemann forderte einen flächendeckenden Einsatz von Bodycams für die Polizei. „Das wäre wirklich wichtig.“ Die Kameras wirkten abschreckend und könnten auch zur Aufklärung von Taten beitragen.

„Wir sind tief bestürzt. Unser Gedanken sind bei den Familien“, sagte der Landeschef der Polizeigewerkschaft GdP, Dietmar Schilff, der HAZ. Für Polizeibeamte sei so eine Tat immer ein großer Schlag. „Das hat uns wieder vor Augen geführt, wie gefährlich die Arbeit von Polizisten ist.“ Auch Schilff betonte, dass die Gewalt gegen Polizisten in den vergangenen Jahren stark zugenommen habe. Man könne vor dem Hintergrund der Tat in Rheinland-Pfalz Ausrüstung und Konzepte noch einmal überprüfen. „Es gibt aber keine hundertprozentige Sicherheit.“

Von Marco Seng