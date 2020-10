Hannover

Anfang November sollten eigentlich Castortransporte aus dem englischen Sellafield via Niedersachsen ins hessische Biblis rollen. Doch Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius ( SPD) hat Bundesinnenminister Horst Seehofer ( CSU) jetzt um einen Aufschub des polizeilich stark abgesicherten Atomtransportes gegeben – wegen der steigenden Coronainfektionen. Derzeit sei der Transport „nicht vertretbar“, heißt es in einem Schreiben an den Bundesinnenministerium.

Bereits im März verschoben

Zur Rücknahme der Castorbehälter aus der englischen Wiederaufarbeitungsanlage Sellafield ist die Bundesrepublik verpflichtet. Die hochstrahlende Fracht sollte über Nordenham nach Biblis gebracht werden und nach HAZ-Informationen auch Hannover durchqueren. Pistorius weist jetzt daraufhin, dass der Transport zahlreiche Landkreise wie auch Städte passieren würde, in denen die Corona-Inzidenzwerte bereits überschritten seien.

Auch die Tatsache, dass zur Polizeisicherung viele Beamtinnen und Beamten aus verschiedenen Bundesländern eingesetzt werden würde, erscheint den Experten im hannoverschen Innenministerium derzeit nicht günstig. Der Castortransport war bereits am 12. März dieses Jahres wegen Corona verschoben worden.

