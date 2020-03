Pistorius will 150 Flüchtlingskinder nach Niedersachsen holen – CDU ist skeptisch

Hannover

Das Gerangel um die Aufnahme von unbegleiteten Kindern aus dem Flüchtlingslager auf der griechischen Insel Lesbos geht weiter. Zwar begrüßte am Mittwoch Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius ( SPD) per Pressemitteilung „die Bereitschaft von Bundesinnenminister Horst Seehofer, Kinder aus den Flüchtlingslagern auf den griechischen Inseln aufzunehmen“, doch hatte er die Rechnung wohl nicht mit dem Bundesinnenministerium gemacht. Dass der Bundesinnenminister bereits sein Plazet für die Lesbos-Rettungsaktion gegeben habe, wurde in Berlin verneint. Dort sprach man am Mittwoch auf Anfrage der HAZ von einem „Missverständnis“ und verschickte ein Zitat von Seehofer, nach dem es erst einmal darum gehe, die Ordnung an den griechischen Grenzen wiederherzustellen.

Seehofer will erst Grenzsicherung

„Sobald die Ordnung wiederhergestellt ist, müssen wir zeitnah eine gemeinsame europäische Lösung für die humanitären Probleme finden. Insbesondere, wenn es darum geht, sich um die Kinder zu kümmern“, erklärte Seehofer. „Ordnung ist die Voraussetzung für Humanität, ohne Ordnung wird es keine Möglichkeit für eine humanitäre Hilfe geben können.“ Nach Medienberichten kann Seehofer sich vorstellen, bis zu 5000 Flüchtlinge aus humanitären Gründen aufzunehmen. Pistorius will nach Auskunft des Innenministeriums etwa 150 Kinder unter 14 Jahren aufnehmen: „Jetzt müssen die Schwächsten der Schwachen so schnell es geht geholt werden. Viele Städte in Niedersachsen – darunter Hannover – werden bereit sein. Dazu haben wir in den letzten Wochen immer in Kontakt gestanden“, sagte der niedersächsische Innenminister. Er hatte im Spätherbst die Insel besucht und war erschüttert über die Zustände in den Flüchtlingslagern.

Aufnahmekapazitäten für Flüchtlinge gibt es nach Auskunft des Landesinnenministeriums in Niedersachsen genug. So sind von landesweit 5228 Unterkunftsplätzen derzeit 3317 belegt. „2100 Plätze könnten noch kurzfristig eingerichtet werden“, sagte Ministeriumssprecher Philipp Wedelich. Bei Bedarf könnte die Platzzahl sogar auf 12.500 erweitert werden.

CDU-Fraktion stellt Bedingungen

Unterdessen hat die CDU-Landtagsfraktion, bei der Pistorius’ Aktion mit Skepsis verfolgt wird, Bedingungen formuliert. „Sollten Flüchtlinge aufgenommen werden, müssen diese eindeutig minderjährig und unter 14 Jahren alt sein. Es muss festgestellt werden, dass diese Flüchtlinge den Kontakt zu ihren Eltern auf der Flucht verloren haben und nicht von diesen vorgeschickt wurden“, erklärte CDU-Fraktionschef Dirk Toepffer am Mittwoch. „Sollte sich bei der Identitätsfeststellung herausstellen, dass die Eltern der minderjährigen Flüchtlinge sicher im Ausland leben, muss die Familienzusammenführung dort stattfinden“, sagte Toepffer.

Weiterhin sollten Deutschland und Niedersachsen nur bei der Aufnahme von Flüchtlingen mitmachen, wenn eine europäische Lösung gefunden wird. Die Beteiligung einiger weniger Staaten reiche nicht aus. Alleingänge lehne die CDU-Landtagsfraktion ab.

