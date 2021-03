Hannover

Der Vergleich lag nahe: Im niedersächsischen Landtag in Hannover summte es am Mittwoch wie in einem Bienenstock, als über die Zukunft der Hobbyimkerei debattiert wurde – und Regierungskoalition und Opposition deutlich anderer Meinung bei dem Thema waren. In der Sitzung forderten SPD- und CDU-Fraktion gemeinsam einen verpflichtenden Imkerschein, mit dem ihrer Ansicht nach Bienen und Verbraucher geschützt werden sollen. Das stieß bei den Fraktionen von Bündnis 90/Die Grünen und FDP auf großes Unverständnis. Imkervereine hatten bereits im Vorfeld Kritik an dem Vorschlag der Koalition geäußert.

CDU: Wissen aus dem Internet reicht nicht aus

„Wir haben bereits Diskussionen über einen Führerschein für Hundehalter geführt, auch über die Haltung von Kampfhunden“, sagte der CDU-Abgeordnete Heiner Schönecke in der Landtagssitzung. Auch Imker sollten sich demnach mit den Problemen der Tierhaltung auseinandersetzen. „Internetwissen reicht nicht aus“, betonte Schönecke. Die Lösung von CDU und SPD: ein sogenannter Imkerschein, der mit Schulungen von vier bis sechs Stunden erworben werden soll.

„Wieso Kurse anbieten, wenn es sie schon gibt? Das ist absurd“, entgegnet Miriam Staudte (Grüne) auf den Antrag der Koalition. Hermann Grupe (FDP) pflichtete ihr bei: „Es läuft doch von allein – ein Glück, dass Imkern nicht geregelt werden muss und so hervorragend funktioniert.“ Die Opposition ist sich einig: Ein verpflichtender Imkerschein würde eher für Abschreckung sorgen, statt für noch mehr Zulauf bei den Bienenhaltern. „Außerdem sind die Bienen nicht durch die Halter, sondern durch die Umweltbedingungen gefährdet. Wirkliche Tierwohlprobleme gibt es in diesem Bereich nicht“, sagte Staudte.

Politiker einigen sich auf Anhörung von Imkern

Umweltprobleme hätten nichts mit dem Antrag der Koalition zu tun, entgegnete Philipp Raulfs (SPD). Es gehe vielmehr darum, auf die Risiken des Imkerns hinzuweisen. „Viele Imker informieren sich eh privat – warum dann nicht ein paar Stunden am Vor- oder Nachmittag diesen Schein machen?“ Das wäre auch in Bienen-AGs an Schulen möglich, ergänzte der CDU-Abgeordnete Schönecke. Die Fraktionen einigten sich am Ende darauf, Imker und Vereine anzuhören, um in der Diskussion über den Schein weiterzukommen.

Von Kimberly Fiebig