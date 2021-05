Hannover

Die beiden Bundestagsabgeordneten Filiz Polat (Bramsche) und Sven-Christian Kindler (Hannover) führen die Grünen in die Bundestagswahl im September. Polat und Kindler setzten sich beim Landesparteitag am Sonnabend in Oldenburg jeweils in Kampfabstimmungen durch und sicherten sich die Listenplätze eins und zwei.

Polat mit deutlichem Vorsprung

Polat gewann im Kampf um den Spitzenplatz unerwartet deutlich gegen die Bundestagsabgeordnete Julia Verlinden. Kindler holte Platz zwei im Duell mit dem früheren niedersächsischen Umweltminister Stefan Wenzel. Alle Kandidaten stellten bei ihren Reden das Thema Klimaschutz in den Mittelpunkt.

Der bisherige Spitzenmann der niedersächsischen Grünen, Ex-Bundesumweltminister Jürgen Trittin, trat in Absprache mit Kindler auf Platz vier an und wurde gewählt. Die Absprachen unter den Männern hatten im Vorfeld für Verstimmung gesorgt. Ein weiteres politisches Schwergewicht wurde auf Position sechs gewählt: Frank Bsirske, früher Chef der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi.

40 Plätze werden gewählt

Zuletzt stellten die niedersächsischen Grünen sechs Abgeordnete im Bundestag. Angesichts der erwarteten Stimmengewinne am 26. September werden nun aber 40 Listenplätze gewählt.

Der zweitägige Parteitag findet unter strengen Corona-Bedingungen statt. Nur die Kandidaten dürfen in die Weser-Ems-Halle, die Delegierten stimmen online ab. Für den Zutritt ist ein negativer Test nötig. Statt Klatschen wird mit den Händen gewedelt.

