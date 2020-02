Hannover

Der mutmaßlich rechtsextremistisch motivierte Anschlag im hessischen Hanau hat auch bei Politikern in Niedersachsen für Entsetzen gesorgt. Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD) sagte der HAZ, der erste Gedanke müsse immer den Opfern gelten, den Toten, den Verletzten, aber auch ihren Angehörigen. Und er sei entsetzt, „dass wir es wiederum mit einem Beispiel zu tun haben, dass aus Motiven, die mindestens auch rassistisch begründet sind, ein solcher Amoklauf gestartet“ worden sei.

Weil : Das muss uns allen Sorge machen

Bei dem Anschlag am Mittwochabend hat ein Deutscher im hessischen Hanau neun Menschen mit ausländischen Wurzeln erschossen. Anschließend soll der 43-jährige Sportschütze seine 72 Jahre alte Mutter und sich selbst getötet haben. Weil sagte dazu weiter: „Der letzte Vorgang dieser Art in Deutschland war das ja nur knapp fehlgeschlagen Attentat auf die jüdische Synagoge in Halle. Es ist deutlich erkennbar , dass es immer kürzere Abstände werden, in denen sich solche Taten wiederholen. Das macht mir große Sorge und das muss uns auch allen große Sorge machen.“

Ministerpräsident Stephan Weil (SPD). Quelle: Michael Wallmüller

Hannovers OB Belit Onay spricht vom „Gift des rechten Terrors“

Auch Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) äußerte sich zu den Geschehnissen in Hanau. „Voller Empörung aber stellen wir nach den Verbrechen des NSU, dem Anschlag und Morden in Halle, dem Mord an Walter Lübcke, der Aushebung des rechten Terrornetzwerkes in den vergangenen Tagen einmal mehr fest, wie das Gift des rechten Terrors sich ausbreitet“, sagte er der HAZ. Politische Diffamierungen, Verschwörungstheorien im Netz, alltäglicher Rassismus bildeten den Boden für solch unsägliche Taten. „Sie bedrohen unser Miteinander, dagegen wehren wir uns“, sagte Onay weiter. Er fordert zur Solidarität mit allen auf, gegen die sich ein solches Gedankengut richte. Das Land Niedersachsen müsse nun ein echtes „ Schutzkonzept“ für Einrichtungen und Menschen entwickeln und umsetzen, „damit der Terror nicht noch mehr Opfer fordert“, sagte Onay.

„Sie bedrohen unser Miteinander“: Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay. Quelle: Tim Schaarschmidt

Muslime verurteilen Tat

Der muslimische Landesverband in Niedersachsen hat die Gewalttat von Hanau als einen rassistisch motivierten Terroranschlag auf Andersgläubige verurteilt. „Es handelt sich hierbei um einen Terroranschlag, einen Terroranschlag, der auf Menschen verübt wurde, weil sie anders hießen, anders aussahen und anders glaubten“, sagte der Verbandsvorsitzende Recep Bilgen. „Erst wenn wir uns endlich dieser Dimension der Anschläge bewusstwerden, können wir mit der notwendigen gesellschaftspolitischen Auseinandersetzung mit dem wiedererstarkten Rechtsradikalismus in unserem Land erfolgreich sein.“

Innenminister Pistorius : Bedrohung für die Demokratie

Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius ( SPD) bezeichnete die Gewalttat von Hanau als einen „rechtsextremistischen Terroranschlag“, der ihn entsetze und fassungslos mache. „Wenn rechter Hass immer weiter durch rechte Demagogen gefüttert wird, entsteht daraus Terrorismus“, sagte Pistorius. „Dieser rechtsradikale Terrorismus ist aktuell die größte Bedrohung unserer Demokratie, unseres friedlichen Zusammenlebens und unseres demokratischen Staates.“ Alle seien gefordert zu handeln und die Augen aufzumachen. Weiter sagte der Minister, er werde wie ohnehin geplant in den Dialog mit den muslimischen Verbänden treten, „um mit ihnen über die Sicherheit der Muslime in unserem Bundesland und die Sicherheit der Moscheen zu sprechen.“

Lesen Sie auch

Liveblog: Das Wichtigste über die Bluttat in Hanau

Von Marco Seng und Michael Berger